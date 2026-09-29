La filosa pregunta de Wanda Nara a Luck Ra por La Joaqui en Masterchef Celebrity

Wanda Nara fue muy filosa con Luck Ra en la presentación de la nueva temporada de Masterchef Celebrity por Telefe . La conductora del certamen le consultó al cantante cordobés sobre su reciente separación de La Joaqui, a pesar de no nombrarla.

En el picante momento, Wanda Nara le consultó a Luck Ra sobre si tenía recuerdos de su anterior participación en la competencia de cocina, haciendo alusión a cuando reemplazó a La Joaqui en la edición anterior.

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Wanda Nara además agregó una repregunta sobre si esos recuerdos “eran buenos o malos”. “Todos los recuerdos fueron buenos”, sintetizó Luck Ra para intentar salir del paso.

“¡Wanda, es el primer programa!”, lanzó Luck Ra, sabiendo todo lo que le espera tras su separación de La Joaqui, en medio del revuelo mediático.

Wanda Nara arrancó picante con Luck Ra

Ya en la presentación, Wanda Nara le había preguntado a Luck Ra si le había consultado a alguien sobre su experiencia en Masterchef Celebrity para aceptar o no la propuesta para participar.

“No, la verdad que no. Pero es algo que nunca tuve planeado hacer en mi vida, así que éste es el momento de mostrar todas mis habilidades”, aseguró cantante.

Luck Ra viene de separarse de La Joaqui en medio en un escándalo mediático y rumores de infidelidades. Además la cantante ya blanqueó su romance con Tiago PZK, quien era amigo del cordobés.