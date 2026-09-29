Fiorito: Pidieron la prisión preventiva del hombre acusado de abusar durante 10 años de su hijastra

La fiscalía pidió la prisión preventiva del hombre acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra en Villa Fiorito , en un nuevo avance de una causa que comenzó con la denuncia de la familia y que derivó en la detención en Florencio Varela.

Fuentes judiciales señalaron a La Unión que el requerimiento fue presentado el pasado 24 de septiembre, y ahora la decisión quedó en manos del Juzgado de Garantías 1 de Lomas de Zamora , que deberá determinar si el imputado continúa privado de la libertad.

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De acuerdo a lo informado a este medio, la investigación cuenta con distintos elementos de prueba que fueron incorporados durante la instrucción y que sostienen la acusación contra el hombre.

El caso había comenzado cuando la madre de la menor denunció que su entonces pareja habría abusado sexualmente de la niña. La investigación, a cargo de la UFI 12 de Lomas, permitió avanzar en la identificación del acusado, quien permaneció prófugo durante un período hasta que finalmente fue localizado y detenido.

Los graves hechos habrían ocurrido en jurisdicción de la Comisaría de Fiorito.

Abuso sexual en Fiorito

El acusado fue detenido por el delito de “abuso sexual con acceso carnal”, tras la denuncia de la madre de la víctima, que aseguró a la Justicia que la menor empezó a sufrir agresiones sexuales de su padrastro cuando tenía 6 años. La situación se repitió varias veces durante una década, hasta que ella cumplió los 16 y se animó a contárselo a su madre.

El denunciado se mantuvo prófugo por un largo tiempo, pero nunca dejaron de buscarlo. Finalmente lograron detenerlo en los últimos días, en el cruce de las calles Bombero Voluntario Senzabello y Florencio Parravicini, en Florencio Varela.