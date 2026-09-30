"El agua es un derecho humano": APDH de Lomas presenta un amparo contra AySA

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) regional Lomas de Zamora prepara un amparo federal contra Agua y Saneamientos Argentinos ( AySA ) para solicitar una medida cautelar que suspenda los cortes de agua a vecinos que hayan recibido avisos de interrupción del servicio o que ya se encuentren afectados por un corte.

La presentación está a cargo del equipo jurídico de la organización y apunta a cuestionar el marco que habilita la interrupción del suministro ante determinadas situaciones de falta de pago. Buscan que la Justicia analice la situación y disponga, como medida cautelar la suspensión de los cortes mientras se resuelve la cuestión de fondo.

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El planteo tiene un fuerte eje local, ya que busca atender la situación de los usuarios de Lomas de Zamora que recibieron intimaciones de corte o que ya tienen interrumpido el servicio. "Entendemos el agua como un derecho humano universal y no una mercancía", explicó el abogado Mauricio Rojas .

Según explicó Rojas, el DNU 493/2025 y DNU 805/2025 modificaron el marco regulatorio de AYSA y estableció condiciones bajo las cuales puede interrumpirse el suministro por falta de pago. Desde APDH Lomas cuestionan este esquema y preparan un amparo para solicitar la suspensión de los cortes.

Desde la organización señalaron que pusieron a disposición su equipo para acompañar a los vecinos que atraviesen estas situaciones y evaluar cada caso de manera particular. "Pusimos a disposición el equipo jurídico de APDH Lomas de Zamora para patrocinar los amparos a vecinos de Lomas de Zamora que se les haya cortado el agua o recibieran la amenaza de corte", señaló Rojas.

En ese sentido, remarcó que existen situaciones particulares que requieren una evaluación jurídica. Entre ellas, mencionó los requisitos establecidos para avanzar con un corte por falta de pago, como la existencia de una mora superior a 60 días, la intimación previa y la información sobre la posibilidad de acceder a una tarifa social, además de la inexistencia de un acuerdo de pago vigente.

Reclamos y atención a los usuarios

El abogado también hizo referencia a las dificultades que atraviesan algunos vecinos para realizar sus reclamos ante la empresa, afirmó que "los vecinos de Lomas están sufriendo cortes y se les retiro la ventanilla humana donde realizar sus reclamos porque la sede de la calle Falcón cerro sus puertas lo que agrava la situación”.

Frente a este escenario, desde APDH indicaron que los vecinos que hayan recibido un aviso de corte o tengan el servicio interrumpido pueden comunicarse con el equipo para evaluar su situación: [email protected]