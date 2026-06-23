La Asamblea Vecinal de Temperley impulsa una olla popular mensual y convoca a colaborar.

La Asamblea Vecinal de Temperley lanzó una iniciativa solidaria que busca sostener en el tiempo: realizar una olla popular el último domingo de cada mes en Plaza Espora, frente a la estación de tren. La primera jornada será este domingo 28 de junio desde las 12.

La propuesta apunta a brindar un plato de comida a personas en situación de vulnerabilidad, pero también a generar un espacio de encuentro comunitario. Según explicaron desde la organización, la idea es compartir el almuerzo, conversar y fortalecer los lazos de solidaridad entre vecinos.

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"En cada edición vamos a proponer un menú nutritivo, calórico y delicioso, con la idea de sentarnos a comer, compartir el momento y disfrutar algo rico", señalaron desde la Asamblea.

Desde la Asamblea Vecinal de Temperley impulsan una agenda de lucha contra las políticas de ajuste de derechos.

Pedido solidario en Temperley

Para hacer posible la actividad, desde la Asamblea convocan a los vecinos a colaborar de distintas maneras: se reciben donaciones de alimentos no perecederos, pan, bebidas, abrigo y aportes económicos.

También solicitan ayuda para la difusión de la iniciativa y voluntarios que quieran sumarse al reparto y la organización de la jornada.

Los aportes de dinero pueden realizarse a través del alias asamblea.temperley, mientras que quienes deseen acercar donaciones o participar pueden comunicarse con la Asamblea por mensaje privado para coordinar la entrega.

Además, pidieron a los vecinos que difundan la propuesta entre personas en situación de calle para que sepan que podrán acercarse a Plaza Espora el domingo 28 desde el mediodía.

708016397_18589355077016218_6424151370879115222_n A fines de mayo se realizó un festival con números de música, teatro y humor, para toda la familia.

Desde la organización remarcaron que el objetivo es que la olla popular se transforme en una actividad fija, realizada una vez por mes, gracias al acompañamiento de comercios, vecinos y organizaciones de la zona.

Cómo colaborar

Donar alimentos no perecederos, pan o bebidas.

Acercar ropa de abrigo.

Realizar un aporte económico al alias asamblea.temperley .

. Sumarse como voluntario para repartir y colaborar durante la jornada.

Difundir la iniciativa entre vecinos y personas que puedan necesitarla.

La cita será en Plaza Espora (Plaza de los Cañones), frente a la estación de Temperley, el domingo 28 de junio desde las 12.