La fecha que le seduce a Pedro Troglio para el partido entre Banfield y Boca por Copa Argentina

Banfield se encuentra a la expectativa de lo que será el choque ante Boca por las semifinales de la Copa Argentina. Mientras mira de reojo el Torneo Clausura, el equipo dirigido por Pedro Troglio ya palpita lo que será el encuentro ante el xeneize, aunque todavía resta definirse la fecha y el escenario.

Luego de que Boca haya dejado en el camino a Racing , se confirmó que el Taladro tiene rival y todos los hinchas de Banfiels sueñan con bajar al candidato. En diálogo con el programa Equipo F de ESPN, el entrenador de Banfield opinó sobre la fecha en la que le gustaría enfrentar a Boca.

Dado el apretado calendario que tiene el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, ya que debe afrontar Copa Sudamericana y Torneo Clausura, el día para enfrentar a Banfield podría dilatarse más de la cuenta . Se proponen fechas y escenarios, pero todavía no hay confirmación de manera oficial.

El entrenador de Banfield se mostró convencido para enfrentar a Boca . "Es el equipo que mejor juega y el más contundente", soltó. Y además, explicó cuá sería la fecha señalada para enfrentar al conjunto de la ribera.

"Creo que el 4 de noviembre podría ser la fecha para que juguemos", adelantó. Si bien Banfield tiene compromisos por el Torneo Clausura y Boca debe enfocarse en las semifinales de Copa Sudamericana ante Vasco Da Gama, el camino estaría despejado para que los dirigidos por Pedro Troglio choquen ante el xeneize el próximo mes en el estadio Mario Kempes de Córdoba. “Nosotros pensábamos la del 28 (octubre) o la del 4 (noviembre). Lógico que la del 28 imagino que como Boca tiene en la previa el clásico y nosotros también tenemos cerca el clásico con Lanús, el 4 de noviembre es una buena fecha”, explicó.

El entrenador también habló sobre las posibilidades de Banfield frente al conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena y recordó un antecedente en Copa Argentina que tuvo como protagonista a Gimnasia, uno de sus anteriores equipos. “La última experiencia de Copa Argentina es de 2018, que con Gimnasia eliminamos en octavos a Boca y en semis a River y llegamos a una final con Rosario Central. Todo se puede en el fútbol”, recordó.

"En el fútbol hay que jugar y nadie tiene nada asegurado ni perdido", sentenció con firmeza, mandando un aviso directo de que el Taladro no irá a la semifinal a ser un simple acompañante de la fiesta de Boca. Y agregó: “Soñamos que podemos. Entendemos quién es Boca, pero este campeonato tiene ese encanto, depende de la noche, del momento y cómo hacemos las cosas”.

Pedro Troglio prendido a la ilusión de Banfield en la Copa Argentina.

Frente a las críticas: "No quiero hacerle mal a Banfield"

El camino del cuerpo técnico comandado por Pedro Troglio no ha sido sencillo. Con un inicio de semestre complejo, marcado por un plantel que tardó en completarse debido a las inhibiciones, el DT llegó a poner su renuncia a disposición de la dirigencia hace pocas semanas tras algunos traspiés en el Torneo Clausura.

No obstante, el respaldo de la comisión directiva y la entrega del vestuario torcieron el rumbo. El propio Pedro Troglio se sinceró respecto a las exigencias del hincha tras la clasificación copera: "No quiero hacerle mal a Banfield. Sé lo que padece la gente hace años y que están nerviosos, pero somos el único equipo que no hizo la pretemporada completa y aun así estamos en semifinales".

"LO VEO COMO EL MÁS CONTUNDENTE Y EL QUE MEJOR JUEGA". Pedro Troglio, DT de Banfield, habló en la previa de la semi de la #CopaArgentina vs. Boca y llenó de elogios al Xeneize, pero ojo, dejó en claro que "puede pasar de todo"...



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El compromiso con el hincha de Banfield

De cara a la cita histórica, el entrenador dejó en claro cuál será el combustible táctico y anímico de sus dirigidos. "Vamos a pelear todos los partidos a muerte, vamos a dar todo hasta que el cuerpo nos dé", prometió, buscando dejar atrás definitivamente las dudas del torneo y enfocarse al 100% en los 90 minutos que separan al club de una final nacional.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) todavía debe dictaminar el día, horario y la sede neutral para el cruce de semifinales que paralizará a Banfield, aunque las primeras informaciones apuntan a que se disputará a lo largo del mes de noviembre. Mientras tanto, el Banfield de Pedro Troglio ya se planta de manos: tiene fe, tiene argumentos y, sobre todo, no se da por vencido antes de salir a la cancha.

Pedro Troglio y su mirada sobre el fútbol argentino

Por último, el entrenador de Banfield se refirió al presente del fútbol argentino y diferenció el momento deportivo de las situaciones que se generan alrededor de los arbitrajes. “Desde lo futbolístico está en un momento excelente. Los jugadores se cuidan muchísimo, con el físico, los entrenamientos y la intensidad que se juega”, sostuvo.

En ese sentido, también habló sobre el arbitraje y el uso del VAR. “Si yo ajustaría el tema del VAR. Es lo mejor que le pasó, pero cuando es bien usado”, afirmó Troglio, quien recordó una situación que le tocó vivir durante su etapa en River: “A mí con River me cobraron una invasión que después no volvieron a cobrar”.

El técnico planteó además la preocupación que, según su mirada, existe alrededor de los arbitrajes: “Todos vamos preocupados por los arbitrajes, siempre uno va desconfiando de todo. Sigo desconfiando de todo y esperando que no pase nada malo”.

Y cerró: “Que el fútbol sea lo más transparente y limpio posible, porque todos vivimos de lo mismo. Necesitamos que el fútbol esté limpio y sano”.