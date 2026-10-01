jueves 01 de octubre de 2026
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1 de octubre de 2026
Seis menos.

Los Andes tiene medio equipo recuperándose en la enfermería

El técnico de Los Andes, César Monasterio, ruega que no se le caigan más jugadores en la recta final donde el Milrayitas buscará entrar al Torneo Reducido.

Los Andes tiene medio equipo en la enfermería.

Los Andes tiene medio equipo en la enfermería.

En los próximos cinco partidos, Los Andes se juega la chance de ingresar al Torneo Reducido de la Primera Nacional para los equipos que irán en búsqueda del segundo ascenso a la Liga Profesional. Hoy, dos puntos lo separan de ese objetivo y el próximo desafío será frente a Godoy Cruz, en Mendoza.

La recta final requiere que todos estén alistados, pero el entrenador César Monasterio cuenta con seis jugadores recuperándose en la enfermería, siguiendo atentamente el día a día de cada uno de los casos.

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Julián Navas, titular del lateral derecho que completó el partido con el Sabalero figura en el parte médico oficial con una distensión en el aductor derecho.

Hay varios en la lista de bajas por lesi&oacute;n en Los Andes.

Hay varios en la lista de bajas por lesión en Los Andes.

En ese mismo encuentro entró Brian Leizza -habitual recambio entre los centrales- por Julián Rodríguez Vuotto. El exTigre tiene un desgarro en el cuádriceps izquierdo, por lo que estará inactivo un par de semanas más.

Los Andes: cuatro bajas en ofensiva

De los recambios en el ataque, el delantero Tomás Blanco también está desgarrado: bíceps femoral derecho. Su última aparición fue el 16 de agosto, como titular en el clásico ante Temperley hasta su salida en el minuto 57.

El volante Tomás Díaz es otro de los “tocados” del plantel de Los Andes, aquejado por una distensión en el cuádriceps derecho. No juega desde el 5 de septiembre, cuando jugó los primeros 45 minutos contra San Telmo.

Por su parte, el centro delantero Tobías Modlin sufre un desgarro en el vasto interno derecho. El juvenil de la Reserva debutó contra Acassuso y frente a San Miguel, el 19 de septiembre, completó 76 minutos como titular.

El último a recuperarse es el mediocampista Matías Gómez, con un traumatismo de rodilla. Fue al banco -no ingresó- el 22 de agosto ante Chaco For Ever, partido que marcó la salida de Leonardo Lemos como entrenador.

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