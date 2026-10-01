Los Andes tiene medio equipo recuperándose en la enfermería

En los próximos cinco partidos, Los Andes se juega la chance de ingresar al Torneo Reducido de la Primera Nacional para los equipos que irán en búsqueda del segundo ascenso a la Liga Profesional. Hoy, dos puntos lo separan de ese objetivo y el próximo desafío será frente a Godoy Cruz, en Mendoza.

La recta final requiere que todos estén alistados, pero el entrenador César Monasterio cuenta con seis jugadores recuperándose en la enfermería, siguiendo atentamente el día a día de cada uno de los casos.

Primer triunfo. El desahogo de Monasterio luego de su primera victoria en Los Andes

Dos de ellos quedaron al margen después de la derrota frente a Colón, en Santa Fe, por lo que fueron desafectados del partido contra Deportivo Morón del último domingo en el estadio Eduardo Gallardón , donde Los Andes se impuso por 2-1 cortando una sequía de 10 fechas sin triunfos .

Julián Navas , titular del lateral derecho que completó el partido con el Sabalero figura en el parte médico oficial con una distensión en el aductor derecho.

Hay varios en la lista de bajas por lesión en Los Andes.

En ese mismo encuentro entró Brian Leizza -habitual recambio entre los centrales- por Julián Rodríguez Vuotto. El exTigre tiene un desgarro en el cuádriceps izquierdo, por lo que estará inactivo un par de semanas más.

Los Andes: cuatro bajas en ofensiva

De los recambios en el ataque, el delantero Tomás Blanco también está desgarrado: bíceps femoral derecho. Su última aparición fue el 16 de agosto, como titular en el clásico ante Temperley hasta su salida en el minuto 57.

El volante Tomás Díaz es otro de los “tocados” del plantel de Los Andes, aquejado por una distensión en el cuádriceps derecho. No juega desde el 5 de septiembre, cuando jugó los primeros 45 minutos contra San Telmo.

ACLARACIÓN



Por un error, en el parte médico publicado ayer se informó una sobrecarga muscular del jugador Sergio Ortíz que correspondía a una fecha anterior.



El jugador se encuentra recuperado y a disposición para jugar.



Pedimos disculpas por la confusión y agradecemos la… https://t.co/3wb0VNSKot — Club Los Andes (@clublosandes) September 27, 2026

Por su parte, el centro delantero Tobías Modlin sufre un desgarro en el vasto interno derecho. El juvenil de la Reserva debutó contra Acassuso y frente a San Miguel, el 19 de septiembre, completó 76 minutos como titular.

El último a recuperarse es el mediocampista Matías Gómez, con un traumatismo de rodilla. Fue al banco -no ingresó- el 22 de agosto ante Chaco For Ever, partido que marcó la salida de Leonardo Lemos como entrenador.