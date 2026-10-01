Quién es el hombre por el que se distanciaron Tini Stoessel y Emilia Mernes

Se conocieron nuevos detalles del conflicto de Tini Stoessel con Emilia Mernes , luego de una larga amistad entre ambas. Esto ocurre luego del encuentro que tuvieron la exprotagonista de Violetta con Lali Espósito durante el show de la banfileña en River.

Uno de los rumores fue que la artista entrerriana habría intentado conquistar a Rodrigo De Paul , aunque esta versión fue perdiendo peso con el tiempo.

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Otra versión fue que un productor musical con el que Tini Stoessel habría vivido una situación que quienes la conocen definen como “incontable” comenzó a trabajar luego con Emilia Mernes.

Ángel de Brito se metió en el tema y dio detalles de lo ocurrido. “No se trata de un amorío, no es económico, es mucho más profundo. Será Tini quien lo contará, es su historia”, reveló el periodista sobre ese escándalo.

“La pelea fue porque Emilia sabía y cuando se pelean, ella lo contrató y lo llevó a trabajar con ella, siendo amigas. Guitarristas hay un millón, ahí siente Tini la traición”, siguió el conductor de LAM sobre el tema.

Tini Stoessel y Pancho Cia.

El hombre en cuestión es el productor musical y guitarrista, Pancho Cia. En LAM mostraron la buena relación que tenían, una entrevista que dieron juntos, donde Tini Stoessel contó que lo conoció en Violetta y que cuando arrancó su carrera solista se lo llevó a su banda.

Pancho Cia se había transformado en uno más de la familia Stoessel, hasta cuando ella contó que le habían diagnosticado depresión, cuando los cambios de looks se hicieron recurrentes.

Todo estalló cuando Emilia Mernes lanzó la gira de MP3 Tour, donde una de las canciones la hizo con Tini Stoessel. En uno de los shows, la novia de Rodrigo de Paul se encontró con Pancho en el escenario y lo tomó como una traición de su amiga.