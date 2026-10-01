Insólito: un delincuente de Lomas y otro de Cañuelas asaltaron un circo

Detuvieron a un grupo de delincuentes oriundos de Lomas de Zamora y Cañuelas, acusados de cometer un robo en un circo local en la localidad de Navarro, provincia de Buenos Aires.
Los atraparon tras cometer un robo en el estacionamiento de un predio. Sustrajeron dinero en efectivo y ruedas de camionetas.
Detuvieron a un grupo de delincuentes oriundos de Lomas de Zamora y Cañuelas, acusados de cometer un robo en un circo local en la localidad de Navarro, provincia de Buenos Aires.
Todo comenzó cuando la Policía de Navarro detectó posteos en redes sociales que alertaban sobre un robo dentro un predio donde estaba emplazado un circo. Concretamente, se hablaba de la sustracción de 1 millón de pesos en efectivo y un perfume, que se encontraban dentro de una camioneta Toyota Hilux estacionada.
Los efectivos policiales observaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y establecieron que tres delincuentes habían participado del robo, utilizando un Ford Focus, una Renault Kangoo y un Renault Clio.
Acto seguido, organizaron un operativo cerrojo en las inmediaciones del estacionamiento del circo. Así pudieron interceptar al Ford Focus y la Renault Kangoo para detener a tres hombres de 30, 32 y 34 años.
Según informaron fuentes policiales, los sujetos no eran de Navarro sino de la Zona Sur del Conrubano bonaerense: tenían sus domicilios registrados en Lomas de Zamora y Cañuelas.
Dentro de la camioneta, los policías se sorprendieron por un hallazgo que incriminaba todavía más a los detenidos: había cinco ruedas de auxilio de camioneta -una de las cuales había sido robada minutos antes-, pinzas para cortar lingas de acero y varillas metálicas para forzar los sistemas de seguridad. Además, llevaban consigo una importante suma de dinero que coincidía con el monto denunciado como robado.
Los tres detenidos fueron trasladados a la comisaría local. El magistrado interviniente los imputó por los delitos de “hurto agravado por el uso de instrumentos” y “robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda”.