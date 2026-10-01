Insólito: un delincuente de Lomas y otro de Cañuelas asaltaron un circo

Detuvieron a un grupo de delincuentes oriundos de Lomas de Zamora y Cañuelas , acusados de cometer un robo en un circo local en la localidad de Navarro , provincia de Buenos Aires.

Todo comenzó cuando la Policía de Navarro detectó posteos en redes sociales que alertaban sobre un robo dentro un predio donde estaba emplazado un circo . Concretamente, se hablaba de la sustracción de 1 millón de pesos en efectivo y un perfume , que se encontraban dentro de una camioneta Toyota Hilux estacionada.

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Los efectivos policiales observaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y establecieron que tres delincuentes habían participado del robo, utilizando un Ford Focus, una Renault Kangoo y un Renault Clio.

Acto seguido, organizaron un operativo cerrojo en las inmediaciones del estacionamiento del circo. Así pudieron interceptar al Ford Focus y la Renault Kangoo para detener a tres hombres de 30, 32 y 34 años .

Según informaron fuentes policiales, los sujetos no eran de Navarro sino de la Zona Sur del Conrubano bonaerense: tenían sus domicilios registrados en Lomas de Zamora y Cañuelas.

Ruedas que llevaban los delincuentes.

Dentro de la camioneta, los policías se sorprendieron por un hallazgo que incriminaba todavía más a los detenidos: había cinco ruedas de auxilio de camioneta -una de las cuales había sido robada minutos antes-, pinzas para cortar lingas de acero y varillas metálicas para forzar los sistemas de seguridad. Además, llevaban consigo una importante suma de dinero que coincidía con el monto denunciado como robado.

Los tres detenidos fueron trasladados a la comisaría local. El magistrado interviniente los imputó por los delitos de “hurto agravado por el uso de instrumentos” y “robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda”.