jueves 01 de octubre de 2026
Escribinos
1 de octubre de 2026
Arrestados.

Insólito: un delincuente de Lomas y otro de Cañuelas asaltaron un circo

Los atraparon tras cometer un robo en el estacionamiento de un predio. Sustrajeron dinero en efectivo y ruedas de camionetas.

Auto incautado a los delincuentes.

Auto incautado a los delincuentes.

Detuvieron a un grupo de delincuentes oriundos de Lomas de Zamora y Cañuelas, acusados de cometer un robo en un circo local en la localidad de Navarro, provincia de Buenos Aires.

Todo comenzó cuando la Policía de Navarro detectó posteos en redes sociales que alertaban sobre un robo dentro un predio donde estaba emplazado un circo. Concretamente, se hablaba de la sustracción de 1 millón de pesos en efectivo y un perfume, que se encontraban dentro de una camioneta Toyota Hilux estacionada.

Lee además
El momento del robo del techo en Escalada.
Allanamientos.

Robó el techo de un auto, quedó filmado y lo atraparon en Lomas
El detenido es vecino de Ingeniero Budge.
Policiales.

Es de Budge y lo detuvieron por un robo en un banco: lo redujeron los clientes

Los efectivos policiales observaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y establecieron que tres delincuentes habían participado del robo, utilizando un Ford Focus, una Renault Kangoo y un Renault Clio.

Herramientas incautadas a los autores del robo.

Herramientas incautadas a los autores del robo.

De Lomas a Navarro

Acto seguido, organizaron un operativo cerrojo en las inmediaciones del estacionamiento del circo. Así pudieron interceptar al Ford Focus y la Renault Kangoo para detener a tres hombres de 30, 32 y 34 años.

Según informaron fuentes policiales, los sujetos no eran de Navarro sino de la Zona Sur del Conrubano bonaerense: tenían sus domicilios registrados en Lomas de Zamora y Cañuelas.

Ruedas que llevaban los delincuentes.

Ruedas que llevaban los delincuentes.

Dentro de la camioneta, los policías se sorprendieron por un hallazgo que incriminaba todavía más a los detenidos: había cinco ruedas de auxilio de camioneta -una de las cuales había sido robada minutos antes-, pinzas para cortar lingas de acero y varillas metálicas para forzar los sistemas de seguridad. Además, llevaban consigo una importante suma de dinero que coincidía con el monto denunciado como robado.

Los tres detenidos fueron trasladados a la comisaría local. El magistrado interviniente los imputó por los delitos de “hurto agravado por el uso de instrumentos” y “robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda”.

Temas
Seguí leyendo

Robó el techo de un auto, quedó filmado y lo atraparon en Lomas

Es de Budge y lo detuvieron por un robo en un banco: lo redujeron los clientes

Reconstrucción minuto a minuto: así fue el robo millonario en el centro de Lomas

La Fundación Vida Nueva de Lomas participó de un encuentro con el Papa León XIV en Roma

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Se vienen 3 días a puro cine de terror en Lomas.
Imperdible.

Maratón de terror en Lomas: proyectarán 9 películas y 15 cortos

Por  Agustín Menghini

Las más leídas

Te Puede Interesar

Con apenas 18 años, desde Ezeiza sueña con seguir por el camino del desarrollo de videojuegos y adelantó que el año que viene estudiará en la UADE. 
Autodidacta.

Un joven de Ezeiza creó un videojuego de terror que se puede descargar gratis