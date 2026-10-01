Tres días de actividades de la Cruz Roja por la Semana de la Geografía.

El Instituto Superior de Formación Docente Nº103 será escenario de tres jornadas de actividades en el marco de la Semana de la Geografía 2026 junto a la Cruz Roja . La propuesta será el 7, 8 y 9 de octubre, de 18 a 21, y buscará acercar la geografía a situaciones concretas de la vida cotidiana.

Las jornadas se realizarán en Gabriel Miró 2450, Villa Fiorito, y contará con la participación del Municipio de Lomas de Zamora y la filial de la Cruz Roja, que ofrecerá una serie de espacios vinculados con la gestión del riesgo, la preparación comunitaria y la prevención ante emergencias. "Conocer nuestro territorio para comprenderlo, identificar sus riesgos y participar en la construcción de comunidades más preparadas", resumieron.

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El miércoles 7 habrá aulas inmersivas y una charla sobre ambiente, en la que se abordarán diferentes problemáticas y desafíos socioambientales actuales. El jueves volverán a realizarse las aulas inmersivas para quienes no hayan podido participar de la primera jornada. Además, Cruz Roja Argentina Filial Lomas de Zamora brindará una charla sobre Gestión del Riesgo y Preparación Comunitaria (GRED).

Durante ese encuentro se presentará el trabajo que realiza el área y se abordarán conceptos como riesgo, amenaza, vulnerabilidad, junto con herramientas para conocer el territorio y prepararse ante posibles emergencia. La propuesta también incluirá contenidos sobre primeros auxilios, mochila de emergencia, sistemas de alera temprana, comunicación del riesgo, salud durante una emergencia y recuperación temprana.

El viernes realizarán el cierre de la Semana de la Geografía con una kérmes, stands gastronómicos y culturales, juegos geográficos y diferentes propuestas participativas. Los stands tendrán como temática distintos países latinoamericanos, entre ellos Brasil, Paraguay, Argentina y México. La propuesta también incorporará expresiones culturales como bailes típicos, caporales, famosa danza folclórica y un género musical de origen boliviano, y la participación de la comunidad afro.

"Como el último día es festivo, nuestro objetivo es hacer parte a la comunidad, tener este tipo de relación cercana entre los vecinos de Villa Fiorito y la unidad académica", enfatizaron.

El viernes habrá una kérmes, stands gastronómicos y culturales, juegos y más.

Conocer Lomas de Zamora para reducir riesgos

Desde Cruz Roja explicaron que la propuesta busca que estudiantes y vecinos puedan no solo conocer el trabajo que realiza la organización sino que incorporen herramientas para conocer y reducir los riesgos presentes en su entorno.

En ese sentido, señalaron que en Lomas algunas de las amenazas relevantes se encuentran las tormentas intensas y las inundaciones. Sin embargo, remarcaron que "para comprender el riesgo no alcanza solamente con identificar una amenaza: también es necesario conocer la exposición y las vulnerabilidades de la comunidad".

Por eso, el mapeo territorial ocupa un lugar central dentro de la propuesta; conocer dónde se encuentran las principales amenazas, qué sectores pueden estar más expuestos y cuáles son las vulnerabilidades existentes permite pensar medidas de preparación y prevención.

Herramientas que pueden incorporarse en la vida cotidiana

Durante las actividades del tercer encuentro, también se brindarán recomendaciones sencillas que pueden aplicarse en los hogares, como contar con un mochila de emergencia, conocer nociones básicas de primeros auxilias, mantenerse informado a través de canales oficiales y aprender a interpretar una alerta temprana.

"Una amenaza es la posibilidad de que ocurra un fenómeno que pueda generar daños; la vulnerabilidad está relacionada con las características de una comunidad que pueden hacerla más susceptible a sufrir esos daños; y el riesgo surge de la interacción entre estos factores", explicaron.

La propuesta se desarrolla, además, en el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que se conmemora el 13 de octubre, y busca poner en valor la importancia de la prevención y la preparación. "A partir de ese conocimiento podemos prepararnos y tomar medidas para reducir el impacto de una emergencia", enfatizaron.

"A partir de ese conocimiento podemos prepararnos y tomar medidas para reducir el impacto de una emergencia", concluyeron.

Contacto con la Cruz Roja

Cruz Roja Argentina Filial Lomas de Zamora también cuenta con un canal de WhatsApp del Sistema de Alerta Temprana (SAT), mediante el cual comparte información y recomendaciones ante situaciones como tormentas intensas, inundaciones o vientos fuertes.

Además, el canal incorpora una dinámica de participación comunitaria: cada mes los vecinos pueden votar qué tema quieren conocer y, a partir de esa elección, se difunde información relacionada durante todo el mes. En octubre, el tema elegido fue El Niño, por lo que se abordarán sus características, posibles impactos y medidas de preparación.