Comenzó la sucesión del Indio Solari: quiénes son los herederos

A casi 4 meses de su muerte, la sucesión del Indio Solari comenzó formalmente en la Justicia y abrió el proceso para determinar el destino de sus bienes, marcas y derechos de la obra del músico. También se incluyen los juicios civiles en su contra.

El expediente fue iniciado el 27 de agosto por su hijo, Bruno Solari, y quedó radicado ante el Juzgado Civil N° 10 de los tribunales de Morón, a cargo de la jueza Graciela Laura Barbieri, según adelantaron en Infobae.

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Uno de los principales datos que surge de la documentación es que la sucesión fue registrada como “ab intestato”. Esa denominación se utiliza cuando el procedimiento comienza sin que se haya presentado un testamento de la persona fallecida.

LA SUCESIÓN DEL INDIO SOLARI Comenzó la sucesión para controlar la fortuna del Indio Solari: ¿Qué pasa con su testamento? Federico Fahsbender nos cuenta todos los detalles. pic.twitter.com/bQZCOsW5tr

La documentación presenta que el Indio Solari aparece registrado como “divorciado en primeras nupcias”, pese a que era públicamente conocida su relación con Virginia Mones Ruiz, mamá de Bruno y compañera histórica del músico.

Los bienes y derechos del Indio Solari

El proceso sucesorio deberá resolver no solamente el futuro de los bienes materiales del Indio Solari, sino también el de un patrimonio intelectual y artístico construido a lo largo de décadas.

Entre los activos que podrían formar parte de la herencia se encuentra su casa de Parque Leloir, además de derechos relacionados con libros y canciones, marcas registradas y los ingresos por futuras publicaciones.

En el caso de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, los derechos sobre el nombre de la banda están vinculados a Erks S.A., firma integrada por el Indio Solari, Carmen “La Negra Poli” Castro y Skay Beilinson, según los registros mencionados del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

El Indio Solari con su esposa y su hijo en una vieja postal.

Parte de la reorganización del patrimonio intelectual había comenzado, de acuerdo con la documentación citada, antes de la muerte del músico. En agosto de 2025, el Indio Solari transfirió a su hijo Bruno la totalidad de la marca Luzbola.

Después del fallecimiento hubo nuevos movimientos. El 27 de julio, Bruno presentó ante el INPI una solicitud para obtener la marca “Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado”, hasta entonces perteneciente a su padre.

Según los registros judiciales mencionados, el Indio Solari acumulaba al menos cinco demandas civiles por daños y perjuicios presentadas durante la última década en tribunales porteños. También existen reclamos relacionados con el recital realizado en Olavarría en 2017, que terminó con dos fallecidos y varios heridos.