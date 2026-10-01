Paro docente: fuerte adhesión en la región contra la violencia en las escuelas

Los docentes bonaerenses realizan este jueves 1° de octubre un paro docente provincial de 24 horas para reclamar medidas frente a la violencia en las escuelas . La protesta, convocada por SUTEBA, FEB, UDOCBA y AMET, tiene una fuerte adhesión en la región.

La medida de fuerza fue impulsada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y alcanza principalmente a establecimientos de gestión estatal. El nivel de acatamiento varía según cada institución.

Confirmado. Por la visita del Papa Leon XIV, en Provincia será feriado el 9 y el 11 de noviembre

La jornada se desarrolla después de distintos episodios de agresiones físicas y hostigamiento digital contra trabajadores de la educación en varios distritos bonaerenses.

Los sindicatos sostienen que es necesario implementar estrategias de prevención e intervención para abordar la violencia de manera interdisciplinaria y garantizar condiciones seguras para docentes y estudiantes.

Entre los hechos que antecedieron al paro se encuentra una agresión registrada en San José, Almirante Brown, donde una mujer atacó a un docente mientras los alumnos se retiraban de la escuela el viernes pasado. El episodio derivó en un paro distrital durante este miércoles.

Además, vecinos de Almirante Brown realizaron un abrazo simbólico frente al establecimiento donde ocurrió la agresión.

Todo se originó a partir de un llamado a paro por parte de la lista Multicolor del Suteba.

Bajo la consigna “Basta de violencia contra las y los docentes”, SUTEBA, FEB, UDOCBA y AMET reclaman una intervención conjunta de las autoridades provinciales, la Justicia y las comunidades educativas. Los gremios señalaron que buscan fortalecer la prevención y la atención de estos casos.

Desde SUTEBA de Esteban Echeverría remarcaron que la adhesión a la medida es fuerte en la zona. El paro coincide con la continuidad de la discusión salarial entre los sindicatos y el Gobierno bonaerense, aunque las organizaciones indicaron que el motivo central de esta jornada es el reclamo frente a la violencia en las escuelas.