Temperley quiere el Beranger "explotado" para recibir a Gimnasia de Jujuy

La 32º fecha de la Primera Nacional tendrá un partido excluyente: el que jugarán Temperley y Gimnasia y Esgrima de Jujuy , por la zona B, este sábado desde las 15, en el estadio Alfredo Beranger . El Gasolero se ubica 3º y el Lobo 2º, por lo que los tres puntos en juego son clave en el sprint final del torneo.

La dirigencia de Temperley encabezada por el presidente Alberto Lecchi quiere ver un estadio explotado de gente, alentando de principio a fin del partido a los jugadores del equipo que dirige Nicolás Domingo.

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“Copemos el Beranger, beneficio exclusivo para socios: vení a la cancha con invitados”, propone Temperley para el duelo de este fin de semana en casa.

En qué consiste la iniciativa que lanza Temperley : para el encuentro contra Gimnasia y Esgrima de Jujuy , cada socio y socia podrá traer invitados, sin límites, para disfrutar juntos el partido por tan solo $10 mil.

¡COPEMOS EL BERANGER!



—> BENEFICIO EXCLUSIVO PARA SOCIOS: ¡VENÍ A LA CANCHA CON INVITADOS!



Este sábado, ante Gimnasia de Jujuy, cada socio y socia podrá traer invitados, sin límites, para disfrutar juntos del partido por tan solo $10.000. pic.twitter.com/TEt9RWe1c8 — Club A. Temperley (@TemperleyOK) September 29, 2026

El ticket correspondiente al invitado podrá adquirirse a través de: https//temperley.accessfan.ar/account. En tanto, el no socio/a deberá comprar su entrada en el sitio temperley.global.fan/eventos/temperley-vs-gimnasia-j-03-oct-2026-tickets. Dato importante: el beneficio es exclusivo para las tribunas populares 9 de Julio y Biondi.

Temperley-Gimnasia (J), cabeza a cabeza

Con la derrota de Temperley en Mendoza (0-1) ante Deportivo Maipú, Gimnasia y Esgrima de Jujuy le arrebató el 2º lugar tras empatar (2-2) en la Tacita de Plata contra San Martín de Tucumán, al que le anularon un polémico gol en el final.

Temperley se juega mucho ante los jujeños.

Sin embargo, la diferencia es de apenas un punto (54-53). El puntero es Tristán Suárez (57), que venció a Ferro Carril Midland (1-0), en Libertad, y que también este sábado, desde las 15, recibirá a Quilmes en el estadio 20 de octubre.

Quién dirige en el estadio Alfredo Beranger

Fernando Echenique arbitrará Temperley-Gimnasia y Esgrima de Jujuy, secundado por Mario Bardina y Juan Ricciardi. Como cuarto árbitro se desempeñará Marcos Recalde. Transmisión de LPF Play, desde las 15.

El domingo 17 de mayo, por la primera rueda, el Lobo jujeño le ganó al Gasolero por la mínima diferencia con gol de Mauro Cachi.