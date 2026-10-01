Preocupación por la salud de Denisse González: "Se terminó la buena racha"

Denisse González, luego de haber mostrado signos alentadores en su recuperación y un breve regreso su rutina, encendió las alarmas de sus seguidores. La ex Gran Hermano anunció que debió ser internada por tercera vez debido a complicaciones en sus valores clínicos.

Tal como lo viene haciendo desde su primera internación, Denisse González utilizó su perfil de Instagram para dar detalles de su actual estado de salud.

¡Fuerza! El crudo mensaje de Denisse ante la incertidumbre de su estado de salud

"Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez, así que mañana me realizan una punción de médula. Toca seguir investigando, buscando respuestas y probando tratamientos", expresó la ex Gran Hermano.

La influencer explicó que la caída de sus valores fue repentina y requirió atención médica de forma inmediata para evitar mayores riesgos en su estado de salud.

"Ayer mis plaquetas volvieron a bajar a 6.000. Mi cuerpo no está respondiendo a algunos tratamientos, así que tuvieron que internarme nuevamente. Por suerte, ya lograron sacarme del estado de riesgo", explicó en las redes sociales.

Mientras llevó tranquilidad sobre los pasos a seguir en el corto plazo: "En unos días, si todo sale bien, vuelvo a casa y seguimos probando tratamientos, con análisis de sangre cada tres días para controlar cómo evoluciona todo".

Denisse Gonzalez, internada.

Denisse González y el agradecimiento

Denisse González reflexionó sobre la importancia de convivir con su diagnóstico sin perder el foco en su bienestar emocional y en sus pasiones, sabiendo que en cada paso que deba dar su familia, amigos y su novio, Bautista Mascia, siempre van a estar con ella.

"Sé que esto va para largo, pero mientras tanto sigo viviendo mi vida, trabajando y haciendo lo que me gusta. Me toca aprender a convivir con esta enfermedad sin dejar que mi vida gire únicamente alrededor de ella", cerró su mensaje.