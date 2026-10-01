jueves 01 de octubre de 2026
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1 de octubre de 2026
Preocupación.

Preocupación por la salud de Denisse González: "Se terminó la buena racha"

El ex Gran Hermano Denisse González compartió un mensaje en sus redes sociales para confirmar que debió ser hospitalizada nuevamente.

Denisse González, internada.&nbsp;

Denisse González, internada. 

Tal como lo viene haciendo desde su primera internación, Denisse González utilizó su perfil de Instagram para dar detalles de su actual estado de salud.

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"Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez, así que mañana me realizan una punción de médula. Toca seguir investigando, buscando respuestas y probando tratamientos", expresó la ex Gran Hermano.

La influencer explicó que la caída de sus valores fue repentina y requirió atención médica de forma inmediata para evitar mayores riesgos en su estado de salud.

"Ayer mis plaquetas volvieron a bajar a 6.000. Mi cuerpo no está respondiendo a algunos tratamientos, así que tuvieron que internarme nuevamente. Por suerte, ya lograron sacarme del estado de riesgo", explicó en las redes sociales.

Mientras llevó tranquilidad sobre los pasos a seguir en el corto plazo: "En unos días, si todo sale bien, vuelvo a casa y seguimos probando tratamientos, con análisis de sangre cada tres días para controlar cómo evoluciona todo".

Denisse Gonzalez, internada.

Denisse Gonzalez, internada.

Denisse González y el agradecimiento

Denisse González reflexionó sobre la importancia de convivir con su diagnóstico sin perder el foco en su bienestar emocional y en sus pasiones, sabiendo que en cada paso que deba dar su familia, amigos y su novio, Bautista Mascia, siempre van a estar con ella.

"Sé que esto va para largo, pero mientras tanto sigo viviendo mi vida, trabajando y haciendo lo que me gusta. Me toca aprender a convivir con esta enfermedad sin dejar que mi vida gire únicamente alrededor de ella", cerró su mensaje.

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