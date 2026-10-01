FerBo, conductor de Luzu TV, blanqueó su romance con la hija de un ex DT de Racing

Fermín Bo, conocido por el nombre FerBo, quien está al frente del programa Se fue larga, en Luzu TV, confirmó su romance con la hija de Diego Cocca, exfutbolista y el director técnico que logró el campeonato con Racing Club en 2014.
Fermín Bo, más conocido como FerBo en Luzu TV, confirmó su romance con la hija de un director técnico que sacó campeón a Racing Club.
Fermín Bo, conocido por el nombre FerBo, quien está al frente del programa Se fue larga, en Luzu TV, confirmó su romance con la hija de Diego Cocca, exfutbolista y el director técnico que logró el campeonato con Racing Club en 2014.
El conductor compartió un romántico posteo en las redes sociales junto a varias imágenes con Abril Cocca, su novia. Los seguidores del ciclo de Ferbo en Luzu TV destacaron que el conductor estaba pasando un buen momento y él mismo decidió blanquear su situación sentimental.
Fermín Bo decidió publicar un romántico mensaje desde su cuenta personal en Instagram junto a varias postales con Abril, la hija de Diego Cocca.
"Yo sé que el mundo sigue siendo el mismo de siempre, pero desde que conocí a Abril como que se ve diferente. Todo se vuelve más lindo, y hasta los lugares más simples parecen tener algo que decir", comenzó el conductor su mensaje.
"Es que Abril tiene la sonrisa más linda del mundo, y eso hace que uno quiera hacer lo imposible para que sonría, porque cuando sonrie todo está bien. Al igual que cuando te abraza y sentís una paz que no te dan ganas de salir de ahi", continuó el animador de Luzu TV.
"Abril es una persona hermosa, sensible, alegre y compañera. Se preocupa por todos los que quiere y va a estar siempre ahí para su familia, amigos y perritos. Es simplemente increíble verla con ellos", expresó FerBo en su posteo en Instagram.
Y cerró su posteo: "Yo la amo a Abril, es mi refugio y mi verdad. Es mi todo. Imaginarla era imposible porque es tan extraordinaria que nunca pense que alguien así podía ser real. Pero lo es, te amo @abbycocca".