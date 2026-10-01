jueves 01 de octubre de 2026
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1 de octubre de 2026
Reclamo de justicia.

Convocan a una marcha en Tribunales de Lomas por Cristian Jalil y su hermano

Familiares se concentrarán el viernes 2 de octubre a las 10 para reclamar justicia por los hermanos fallecidos en diferentes circunstancias.

Cristian Jalil tenía 25 años.

Cristian Jalil tenía 25 años.

Familiares y allegados de Cristian Jalil convocaron a una movilización para este viernes 2 de octubre hasta los Tribunales de Lomas de Zamora, donde reclamarán justicia por la muerte del motociclista que fue atropellado por un colectivo de la línea 51 en Banfield.

Según señalaron desde el entorno cercano de las víctimas a La Unión, la concentración inicial está prevista para las 10 de la mañana y tendrá además otro reclamo: durante la movilización también pedirán justicia por Federico Jalil, quien habría sido víctima de un caso de gatillo fácil ocurrido en Banfield en febrero de 2025.

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El reclamo por Cristian Jalil llega luego de la liberación del colectivero acusado por el choque fatal. Su familia cuestiona la decisión judicial y sostiene que el conductor circulaba a alta velocidad y que el accidente se produjo cuando Cristian tenía el semáforo en verde.

El padre del motociclista ya había encabezado distintos reclamos para pedir que se avance en la investigación y que se incorporen todas las pruebas disponibles, entre ellas las imágenes de las cámaras de seguridad que permitan reconstruir con precisión cómo ocurrió el choque.

Cristian Jalil perdi&oacute; la vida durante un tr&aacute;gico siniestro vial en Banfield.

Cristian Jalil perdió la vida durante un trágico siniestro vial en Banfield.

El hermano de Cristian Jalil

La movilización reunirá así dos reclamos vinculados a hechos ocurridos en Banfield y protagonizados, según las familias, por situaciones que todavía esperan una respuesta judicial.

En el caso de Cristian, sus familiares buscan que se determine la responsabilidad del conductor del colectivo en el accidente que terminó con su vida. Aseguran que el colectivero "cruzó el semáforo en rojo".

En tanto, por Federico Jalil reclamarán que se esclarezca el episodio ocurrido en febrero de 2025, que su entorno sostiene que se trató de un caso de gatillo fácil.

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