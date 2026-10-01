Del museo al aula: harán una nueva capacitación en Lomas para docentes

Los museos de Lomas de Zamora ofrecen una oportunidad para enseñar, explorar el patrimonio local y despertar nuevas preguntas en los estudiantes . Con esa mirada, el Municipio lanzó una capacitación gratuita para docentes que busca tender un puente entre estos espacios y el trabajo en las aulas. La propuesta incluye visitas guiadas a los museos y herramientas para planificar salidas educativas y vincularlas con los contenidos que trabajan en clase.

"Museos y escuelas: experiencias para enseñar" es un curso que se dará en el marco del programa Descubrir Lomas , tendrá un total de 8 encuentros (algunos serán virtuales) y visitas al Museo Pío Collivadino, Museo Malvinas, Cementerio Disidente, Espacio para la Memoria (Ex Pozo de Banfield) y Parque Solar Diego Maradona.

¿Qué puede aportar un museo a una clase? ¿Cómo aprovechar una visita para enriquecer los contenidos escolares? ¿Y qué hay que tener en cuenta para planificar una salida educativa? Estas son algunas de las preguntas que atravesarán el curso, que también propone reflexionar sobre las diferencias entre el aprendizaje en la escuela y en el museo, el rol docente durante las visitas y las condiciones institucionales necesarias para llevar adelante este tipo de experiencias.

"Este curso busca tender un puente entre los patrimonios de los museos locales y la tarea docente, entendiendo que los museos ofrecen una riqueza única para abordar los contenidos escolares. Se propone generar un espacio de intercambio que potencie saberes y prácticas de las instituciones locales, promoviendo la participación activa de quienes intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje", señalaron desde la Secretaría de Educación .

Un curso para vincular los museo con el trabajo en las aulas.

Al finalizar, cada participante diseñará una secuencia didáctica que incluya la visita a un museo local. Docentes y estudiantes de profesorados de todos los niveles y modalidades pueden anotarse en el curso a través de este formulario. El primer encuentro será el lunes 5 de octubre.

Descubrir Lomas: una charla para sumar recursos pedagógicos

Descubrir Lomas es una página web del Municipio que invita a explorar y fortalecer la identidad local a través de herramientas para trabajar en las instituciones educativas y compartir con las familias y organizaciones de la comunidad.

El miércoles 7 de octubre, de 18 a 20, en el Centro de Formación Tecnológica de Banfield (Barceló 470) darán un taller gratuito para que los docentes exploren el portal web y conozcan los materiales, recursos y propuestas disponibles para trabajar el territorio desde las aulas.

El encuentro gratuito está destinado a docentes de distintos niveles y modalidades, estudiantes de profesorados, equipos de capacitadores y coordinadores. Para participar, hay que llenar este formulario.