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30 de septiembre de 2026
Mal momento.

El llanto de Julieta Poggio por una quemadura en MasterChef Celebrity

Julieta Poggio se quemó con aceite caliente en MasterChef Celebrity y no pudo contener las lágrimas. Wanda Nara se encargó de auxiliarla.

El mal momento de Julieta Poggio.&nbsp;

El mal momento de Julieta Poggio. 

Wanda Nara estaba anunciando que quedaban pocos minutos para cocinar y le advirtió a la ex Gran Hermano que tenga cuidado por cómo se estaba manejando en su estación. De todos modos, la participante se terminó quemando y terminó llorando.

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“Me quemé, vos me lo dijiste y me quemé”, lamentó la ex Gran Hermano ante la mirada de Wanda Nara. De todos modos, Julieta Poggio siguió adelante y más rápido que antes, para finalizar su emplatado.

En el último minuto para cocinar, JulietaPoggio trató de buscar ayuda y consuelo en Diego Ramos, que le dijo que no era tan grave lo sucedido.

De todas formas, la artista reiteró entre lágrimas: “Me quemé un poquito”. Y llamó la atención de Wanda Nara una vez más, que no pudo creer cómo le había quedado la mano.

Wanda Nara asistió a Julieta Poggio.

Wanda Nara asistió a Julieta Poggio.

La buena onda de Wanda Nara

Wanda Nara consoló a Julieta Poggio, le pidió que dejara de lamentarse y le comunicó que ella misma iba a encargarse de llevarle una crema para quemaduras.

La conductora se preocupó tanto por la participante que incluso hizo la cuenta regresiva desde la estación de ella mientras era atendida por el personal médico de Telefe.

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