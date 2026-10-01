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En San Vicente comenzaron a cobrar peaje en la Ruta 6: cuánto sale

Desde este jueves, en la ruta 6 en San Vicente, empezaron a cobrar peaje electrónico sin barreras y tarifas diferenciadas según vehículo y horario.

En San Vicente comenzaron a cobrar peaje en la Ruta 6: cuánto sale.

En San Vicente comenzaron a cobrar peaje en la Ruta 6: cuánto sale.

La ruta provincial N°6 a la altura de San Vicente comenzó a cobrar peaje desde este jueves 1° de octubre mediante el sistema electrónico, sin cabinas ni barreras. La estación estará ubicada en el kilómetro 51, cerca del cruce con la Ruta 210, en dirección a La Plata.

Cómo funcionará el peaje en San Vicente

La nueva modalidad será free flow multicarril, por lo que los vehículos podrán atravesar el punto de cobro sin detenerse. El sistema registrará automáticamente cada paso y aplicará la tarifa correspondiente.

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La estación de San Vicente, provincia de Buenos Aires, es una de las dos que AUBASA pondrá en funcionamiento sobre la Ruta Provincial 6. La otra estará localizada en General Las Heras.

El punto ubicado en el kilómetro 51 ya había sido proyectado durante la gestión de María Eugenia Vidal. En aquel momento se instalaron las cabinas, pero la puesta en marcha quedó frenada por una resolución judicial.

Cuánto cuesta pasar por la Ruta 6

Las tarifas dependen de la categoría del vehículo y de la franja horaria. Los valores informados son:

  • Dos ejes: $1.838,64 en horario no pico y $2.298,30 en horario pico.
  • Categoría bonificada 1B: $1.287,05 y $1.608,81, respectivamente.
  • Dos ejes, más de 2,10 metros: $3.677,28 y $4.596,60.
  • Tres y cuatro ejes, menos de 2,10 metros: $3.677,28 y $4.596,60.
  • Tres y cuatro ejes, más de 2,10 metros: $5.515,92 y $6.894,90.
  • Cinco y seis ejes: $7.354,56 y $9.193,20.
  • Más de seis ejes: $9.193,20 y $11.491,50.
    Las tarifas dependen de la categor&iacute;a del veh&iacute;culo y de la franja horaria.

    Las tarifas dependen de la categoría del vehículo y de la franja horaria.

Qué pasa con quienes no tienen TelePASE

Según informó AUBASA, durante las primeras dos semanas, correspondientes al período de prueba, quienes circulen sin TelePASE no deberán abonar el peaje.

La empresa pública bonaerense indicó que se trata de una situación transitoria y que posteriormente se implementará un mecanismo de cobro para esos usuarios.

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