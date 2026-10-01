Expo Comics organiza en Banfield un encuentro para los fanáticos de Game of Thrones

La jornada de arte, cosplay y cultura fantástica será el domingo de 12 a 19.

La Plaza del Campeón de Banfield , ubicada en Maipú y Vergara, será escenario de la primera edición del " Game of Thrones Fans Art" , un encuentro organizado por ExpoComics . La jornada se llevará a cabo este domingo, de 12 a 19, con entrada libre y gratuita.

La propuesta está dedicada a los seguidores del universo de las series Game of Thrones y House of the Dragon y busca reunir distintas expresiones vinculadas al arte y la cultura fantástica, en una jornada pensada para compartir en familia y con amigos.

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"Preparen sus capas, espadas y estandartes para vivir una jornada única llena de arte, cultura y la magia del universo de Game of Thrones y House of the Dragon", invitaron los organizadores.

Según detallaron desde la organización, durante el encuentro participarán ilustradores, artistas visuales, escritores de historietas, creadores de fanzines, escultores y editoriales, que exhibirán sus trabajos.

También habrá espacios destinados al merchandising, comics y colecciones relacionados al mundo del escritor estadounidense George R. R. Martin, incluyendo distintas casas y personajes de la saga. "Atención a todos los reinos de Westeros y Essos", expresaron desde la cuenta oficial de ExpoComics.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Expocomics (@expo.comics) El evento será en Banfield con entrada libre y gratuita.

Música y desfile de cosplay

El cronograma oficial incluye música en vivo durante la jornada: Subversión 76, a las 15; y la banda Discípulos de Apolo, desde las 17; también habrá un desfile de cosplay, en el que los asistentes podrán participar con sus propios atuendos o acercarse para sacarse fotos con personajes caracterizados.

La propuesta busca recrear parte de la estética y el universo de Westeros y Essos, los escenarios ficticios donde transcurren las historias de Game of Thrones y House of the Dragon. Otra de las actividades anunciadas será un concurso de dibujo con premios, destinado a quienes quieran mostrar su talento e inspiración a partir del universo de la saga. Y a las 16 y 18.30 habrá combate medieval.