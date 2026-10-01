La Reserva de Temperley se consagró campeona por primera vez en su historia

Temperley vivió una jornada memorable al alcanzar su primer título de la categoría de Reserva tras igualar de forma agónica 2 a 2 frente a San Miguel. El equipo conducido por Guillermo De Lucca cerró una campaña perfecta para meterse en las páginas doradas de la institución de Turdera.

El encuentro definitorio tuvo todos los condimentos de una verdadera final. Durante el primer tiempo, el Gasolero dominó el juego y mereció abrir el marcador, pero la fortuna no estuvo de su lado: tres remates en los postes privaron al conjunto sureño de irse en ventaja al descanso.

En el complemento, San Miguel sorprendió y se puso en ventaja por 1 a 0. Sin embargo, Temperley no bajó los brazos y, a los 80 minutos, su goleador Román Albornoz marcó el ansiado 1 a 1 transitorio.

Cuando el partido moría, el árbitro sancionó un penal para el local que desató la polémica. El ejecutante de San Miguel picó la pelota para estampar el 2 a 1, un resultado que le arrebataba el campeonato de las manos al Gasolero.

Pero el fútbol le tenía reservada una última alegría al pueblo celeste. En la jugada final del partido, tras la salida de un tiro de esquina, Thiago Yfram apareció de arremetida para empujar el balón al fondo de la red. El 2 a 2 definitivo desató el delirio de los jugadores y del cuerpo técnico en el campo de juego.

Las claves de una campaña formidable

El selectivo de Turdera completó el certamen sin registrar ninguna derrota. De la mano de Guillermo De Lucca -un histórico exjugador del club-, el equipo mostró un fútbol ofensivo de alto vuelo, registrando goleadas resonantes a lo largo del año (como un 7-0 a Colegiales, un 4-0 a Talleres de Escalada y un 5-0 a Midland).

Marcando otro hito institucional, la dirigencia transmitió de forma oficial todos los partidos de la campaña, permitiendo que los hinchas sigan de cerca el crecimiento de sus juveniles.

Con este logro, el semillero de Temperley no solo levanta su primer trofeo oficial de Reserva, sino que consolida un proyecto formativo que promete nutrir con fuerza al plantel profesional en el corto plazo. La idea es que muchos chicos empiecen a foguearse con la Primera División, tal cual sucedió durante el presente año con los jugadores que comenzaron a destacarse y ya son parte del primer equipo comandado por Nicolás Domingo.