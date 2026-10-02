Banfield: juntó a adolescentes y jubilados para bailar y planea una coreo en el tren Roca.

Una iniciativa nacida en Banfield reunió a decenas de adolescentes y adultos mayores alrededor de la danza y el encuentro barrial. Daniela Giancaspro, docente y profesora de baile, logró un encuentro intergeneracional que ya acumula dos viernes de disfrute y música al aire libre en la Plaza Martins.

Daniela es profe de ritmos musicales en dos centros de jubilados y también da clase a adultos en primaria. Reúne a más de 50 adultos mayores con sus actividades y desde hace un tiempo encontró punto de comunión: el baile.

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"El espacio de danza se transformó con el tiempo en una comunidad donde hacemos coreografías, juegos, tomamos mates y compartimos momentos", contó sobre la propuesta que les brinda a los adultos mayores, tengan o no recursos.

Mabel, una de las alumnas de la profe, destacó: "Ella es todo lo que le hace bien a la gente, su energía creadora merece una mención especial. Estamos orgullosos de nuestra profesora de ritmos por la energía qué transmite y su alegría".

"El espacio de danza se transformó con el tiempo en una comunidad".

Un viernes diferente en Banfield

Una semana atrás ocurrió algo inesperado: dado que en el centro de jubilados (Medrano 354) donde Daniela da clases estaban pintando el espacio y "el día estaba lindo", la profe propuso trasladar el encuentro a la plaza Martins (Melo y Arenales).

Allí un grupo de chicos estaba haciendo tiempo para ir gimnasia de la escuela, y se dio que la profe se puso a preparar el espacio para la clase; ellos le preguntaron si se podían sumar, y esto derivó en una clase multitudinaria con adultos mayores y adolescentes.

"Era un grupo de chicos de 12 y 13 años. Los chicos estaban re contentos, decían que fue el mejor día que tuvieron. La pasaron genial y nos volvimos a juntar este viernes, contó la profe.

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Mabel, por su parte, valoró a la "gente qué inspira a salir de tu casa y hacer una juventud sana". "Los chicos estaban re copados al aire libre, y los grandes obviamente estamos emocionados. Fue un gran día", sostuvo.

Una coreografía en el tren Roca

La profe también proyecta salir de la plaza y trasladarse a otros espacios, y una de las ideas es armar una coreografía que pueda desarrollarse en el tren, "un trencito", y abordar un viaje viajar hacia Constitución o en dirección a Temperley.

"El objetivo es sostener los vínculos construidos a través de la danza y ampliar la experiencia. Me hace muy feliz lo que hago, y ver a la gente divertirse", contó Daniela, feliz.