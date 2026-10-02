Jorge Martínez, estafado y en la ruina: "Tenés cero, cero, cero"

Jorge Martínez, actor que supo brillar en un sinnúmero de telenovelas y películas , contó con lujo de detalles las dos estafas que sufrió y que le dejaron sus cuentas en cero. El artista hizo estas confesiones en una entrevista con Moria Casán.

El actor charló con Moria Casán, en El Trece, desde la Casa del Teatro, donde vive desde hace años, sobre los delitos económicos que sufrió y lo dejaron sin ahorros.

Jorge Martínez explicó: “Fueron dos estafas. Una de Temu, que es una fábrica internacional de ropa y asuntos domésticos, en la cual me piden que elija vestuario. Elegí dos jeans, dos camisas, dos remeras y un par de zapatillas”.

“A los diez días me lo mandaron, me probé y me quedaba todo perfecto. Me llaman un día y me dicen: ‘Jorge, fuiste declarado el comprador del día y te vamos a hacer una restitución de $500 mil a tu cuenta’. Les agradecí y les di el usuario y el código”, explicó el artista.

Jorge Martinez con Moria Casan.

“A los 45 minutos me llama Gonzalo, mi oficial de cuenta, y me dice: ‘Jorge, ¿cómo pediste un crédito de un $1.700.000 y otro de US$863 mil dólares?’. Le dije que no había pedido ningún crédito y me pidió que cortara. A los 15 minutos lo llamé otra vez y me dijo: ‘Jorge, te paré los dos créditos, pero no te pude parar toda la plata, tenés cero, cero, cero’”, se lamentó Jorge Martínez.

Jorge Martínez agregó: “Ya pasó, y luego me vi inscripto en una plataforma financiera que auspiciaban Milei y Messi, los dos juntos. Me dijeron que había que poner $146.999 para entrar e ir cobrando intereses. Me llamaban lunes, miércoles y viernes. Les puse el dinero a nombre de Fernanda Jazmín Quipildor. Tengo lo que deposité y de dónde se hizo la llamada, que fue una villa miseria de Córdoba. Tengo todo”.