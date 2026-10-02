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2 de octubre de 2026
Terrible.

Jorge Martínez, estafado y en la ruina: "Tenés cero, cero, cero"

En una entrevista con Moria Casán, Jorge Martínez describió los delitos económicos que sufrió y que se quedó sin sus ahorros.

Jorge Martínez, estafado.&nbsp;

Jorge Martínez, estafado. 

El actor charló con Moria Casán, en El Trece, desde la Casa del Teatro, donde vive desde hace años, sobre los delitos económicos que sufrió y lo dejaron sin ahorros.

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El drama de Jorge Martínez

Jorge Martínez explicó: “Fueron dos estafas. Una de Temu, que es una fábrica internacional de ropa y asuntos domésticos, en la cual me piden que elija vestuario. Elegí dos jeans, dos camisas, dos remeras y un par de zapatillas”.

“A los diez días me lo mandaron, me probé y me quedaba todo perfecto. Me llaman un día y me dicen: ‘Jorge, fuiste declarado el comprador del día y te vamos a hacer una restitución de $500 mil a tu cuenta’. Les agradecí y les di el usuario y el código”, explicó el artista.

Jorge Martinez con Moria Casan.

Jorge Martinez con Moria Casan.

“A los 45 minutos me llama Gonzalo, mi oficial de cuenta, y me dice: ‘Jorge, ¿cómo pediste un crédito de un $1.700.000 y otro de US$863 mil dólares?’. Le dije que no había pedido ningún crédito y me pidió que cortara. A los 15 minutos lo llamé otra vez y me dijo: ‘Jorge, te paré los dos créditos, pero no te pude parar toda la plata, tenés cero, cero, cero’”, se lamentó Jorge Martínez.

Jorge Martínez agregó: “Ya pasó, y luego me vi inscripto en una plataforma financiera que auspiciaban Milei y Messi, los dos juntos. Me dijeron que había que poner $146.999 para entrar e ir cobrando intereses. Me llamaban lunes, miércoles y viernes. Les puse el dinero a nombre de Fernanda Jazmín Quipildor. Tengo lo que deposité y de dónde se hizo la llamada, que fue una villa miseria de Córdoba. Tengo todo”.

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