Novedades sobre la salud de Mirtha Legrand: qué dice el parte médico

El Sanatorio Mater Dei informó este lunes, en un nuevo parte médico, cómo se encuentra la salud de Mirtha Legrand , luego de la internación por una neumopatía que comenzó el 18 de septiembre, mientras se aguarda por su alta.

“La Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica. Desde el Sanatorio, junto a su familia, agradecemos todo el cariño transmitido", informaron en las redes sociales.

Mejora su salud. Mirtha podría volver a su casa: qué dice el nuevo parte médico

"De no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico”, describe el comunicado firmado por el Dr. Enrique Echagüe, Director Médico Sanatorio Mater Dei

La conductora, de 99 años, atraviesa una etapa de recuperación que mantiene en expectativa a su familia y al público. El último comunicado conocido antes de la actualización de este lunes había señalado que se encontraba en una habitación común, con controles clínicos, nutricionales y de kinesiología, mientras el equipo médico evaluaba las condiciones para que pudiera regresar a su casa.

Qué dijo Juana Viale sobre la salud de Mirtha Legrand

En su programa del sábado en El Trece, Juana Viale dio algunos detalles sobre la salud de Mirtha Legrand luego de las consultas de sus invitados a la mesa.

“Está bien, mejorando momento a momento, día a día. Ya está en un cuarto común”, aseguró Juana Viale sobre la salud de su abuela llevando un mensaje de tranquilidad.

“De ánimo tiene sus días, como su carácter, así que le mandamos un besito muy grande”, continuó Juana Viale sobre Mirtha Legrand y cerró con humor: “Nos está mirando y después me viene la bajada de línea”.