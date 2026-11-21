Talleres de Escalada quiere meterse en las semifinales del Reducido de la Primera B.

Talleres de Escalada se medirá este sábado, desde las 15, ante Real Pilar en el encuentro revancha de los cuartos de final del Torneo Reducido de la Primera B, con la misión de dar vuelta la serie para avanzar a las semifinales. El partido se disputará en el estadio Pablo Comelli y el árbitro será Gastón Iglesias.

El equipo de Juan Carlos Kopriva perdió por 2-1 ante el Monarca en el duelo de ida y está obligado a ganar por una diferencia de dos tantos para seguir en carrera en busca del segundo ascenso, ya que no rige la ventaja deportiva y, en caso de igualdad en el marcador global a lo largo de los 180 minutos, la llave se resolverá mediante los penales. Por eso, si se impone por un gol, todo se definirá desde los doce pasos.

Para buscar este objetivo, Kopriva no realizaría modificaciones y, en principio, apostaría por los mismos futbolistas que fueron titulares en el primer cruce. De confirmarse esto, el DT mantendría la confianza en su once ideal de cara a un compromiso trascendental, en el que un empate o una derrota lo dejarían eliminado.

Del otro lado, Real Pilar se presentará en Timote y Castro con la ilusión de sostener la diferencia conseguida hace siete días, sabiendo que una igualdad lo clasificaría a la próxima instancia y que hasta cayendo por un gol podría estirar la definición a los penales.

¡Vamos de nuevo!



Los jugadores citados para la fecha contra Real Pilar



pic.twitter.com/7Nqpy1ctlG — Club Atlético Talleres (@ClubTalleresOk) November 21, 2026 Ese objetivo es el que intentará cumplir el conjunto dirigido por Ariel Otermín, que también repetiría la formación inicial en busca de dar una de las sorpresas de los cuartos de final del Reducido. Las posibles formaciones de Talleres de Escalada y Real Pilar Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Sebastián Gallardo, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Axel Arce, Milton Cantero, Fernando Enrique; Matías Samaniego, Leonel Barrios y Federico Martínez Real Pilar: Martín Perafán; Darío Leguiza, Valentín Gelos, Francisco Abre, Enzo Franco; Valentín Mancini, Nahuel Pansardi, Dylan Vergara, Mathias Crocco; Brian Martín y Eloy Rodríguez.} Árbitro: Gastón Iglesias.

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