El ciclo de Nicolás Meriano en Banfield tiene fecha de vencimiento. A pocas semanas de que finalice la temporada 2026, el propio zaguero central salió a aclarar su futuro profesional y confirmó que el próximo 31 de diciembre cerrará su etapa en el Taladro para regresar a Belgrano de Córdoba , club dueño de su pase.

En diálogo con el programa radial y televisivo Última Jugada (Canal Showsport), el futbolista formado en las divisiones inferiores del "Pirata" explicó los motivos contractuales por los cuales no continuará vistiendo la camiseta albiverde. "Tengo que volver a Belgrano. Tenía una opción de compra, pero era un poco elevada para Banfield. Me ofrecieron renovar el préstamo, pero no llegó a buen puerto", sentenció Nicolás Meriano.

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Cabe recordar que el defensor había arribado al Taladro en el marco de la negociación que llevó a Alexis Maldonado al conjunto cordobés. La cesión de Nicolás Meriano se había acordado sin cargo y con una opción de compra fijada en 1.200.000 dólares por el 80% de su ficha, una cifra que la dirigencia banfileña no está en condiciones de afrontar.

Más allá de los números del traspaso, Nicolás Meriano también se refirió al delicado presente económico de Banfield , que a mediados de año ya había motivado un reclamo público del plantel profesional por falta de pago. Sin rodeos, el marcador central reconoció que se marchará de la institución con haberes pendientes: "Voy a terminar el contrato, no cumpliéndolo en cuanto al sueldo", admitió, dejando en claro que cree que finalizará su vínculo sin percibir la totalidad de los salarios adeudados.

Sin embargo, el zaguero rescató lo positivo de su experiencia fuera de Córdoba desde lo estrictamente deportivo: "Yo salí con una prioridad en la cabeza, que era sumar minutos, y eso lo cumplí", aseguró, remarcando que su decisión de emigrar al Taladro nunca estuvo motivada por el aspecto económico sino por la necesidad de tener rodaje en Primera División.

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El deseo de revancha en Belgrano de Córdoba

Con las valijas listas para retornar a Córdoba de cara a la pretemporada de 2027, Nicolás Meriano no ocultó su ilusión de volver a ponerse la camiseta celeste y ganarse un lugar definitivo en la consideración del cuerpo técnico de Belgrano de Córdoba.

"Siempre están las ganas de volver. Belgrano es muy importante para mí en mi vida; me dio pensión, muchos valores y gente que quiero", destacó el defensor, quien cerró la entrevista con un mensaje claro sobre su objetivo personal para lo que viene: "Me gustaría consolidarme en el club, es una cuota que tengo pendiente".