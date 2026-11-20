La pareja desesperada acudió a los bomberos, en San José.

Un bebé de siete meses que presentaba signos de ahogamiento por comida fue asistido anoche por Bomberos Voluntarios en el Destacamento Nº 2 San José que lo salvaron de un tragico final.

Gracias a la rápida intervención de tres efectivos, el pequeño respondió a las maniobras de desobstrucción y no necesitó ser trasladado a un hospital, según consta en el parte oficial.

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El episodio ocurrió alrededor de las 23.10 del pasado jueves, cuando una familia se acercó al destacamento para pedir ayuda. En ese momento se encontraban de servicio el comandante Oscar Scarpitto , el sargento Hernán De Grazia y el cabo Mauro Nardoni , quienes dieron aviso al sistema municipal de emergencias 107 y comenzaron a asistir al bebé.

Según informaron desde la institución, los voluntarios realizaron las maniobras de desobstrucción correspondientes a la edad del pequeño, que respondió rápida y favorablemente.

Los bomberos de Lomas salvaron al bebé.

El bebé no necesitó ser trasladado al hospital

Cuando llegó el personal médico, constató que el niño se encontraba en buen estado de salud y sin secuelas por el episodio. Por ese motivo, no fue necesario trasladarlo a un centro de salud.

Desde Bomberos Voluntarios destacaron la actuación de los tres integrantes del destacamento y remarcaron la importancia de la capacitación permanente para responder ante este tipo de emergencias.

La intervención quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar, cuyas imágenes muestran parte del momento en que los efectivos asistieron al bebé y lograron estabilizarlo.