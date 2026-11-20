El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires condenó este viernes a Pity Álvarez a la pena de 12 años de prisión por el crimen de Cristian Díaz cometido en julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano.

Sin el músico presente en la sala, ni por Zoom, y después de más de 8 años, los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro determinaron la culpabilidad del artista.

Los magistrados dictaron el veredicto condenatorio contra el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados y determinaron que cumpla la sentencia bajo la modalidad de arresto domiciliario con tobillera electrónica.

La querella, a cargo de los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola , había solicitado 11 años y 2 meses de cárcel; el fiscal Sandro Abraldes requirió 18 años y 6 meses; y la defensa, encabezada por Javier Baños y Sebastián Queijeiro, peticionó la absolución.

El hecho por el que condenaron a Pity Álvarez

El crimen de Cristian Díaz ocurrió el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano. Pity Álvarez fue acusado de haberlo asesinado de cuatro disparos después de una discusión. Según la reconstrucción de la acusación, ambos se conocían y habían tenido un conflicto previo.

El enfrentamiento tenía un antecedente: meses antes, Díaz había llevado a Pity Álvarez en un remís hasta la Villa 1-11-14 para comprar drogas. En ese viaje, según la reconstrucción de la causa, el músico denunció que le habían robado pertenencias de una mochila y responsabilizó a Díaz. Desde entonces, quedó enemistado con él.

Pity Álvarez, condenado.

El día del asesinato, ambos se encontraron en el barrio Samoré y comenzaron a discutir. Según la reconstrucción de la fiscalía, Pity Álvarez sacó una pistola calibre .25 del bolsillo de su campera y efectuó un primer disparo que impactó en la cara de Díaz. Cuando la víctima cayó al suelo, el músico volvió a disparar otras tres veces. Díaz murió en el lugar.