Pity Álvarez dio positivo de cocaína tras declarar por primera vez en el juicio

La clínica psiquiátrica donde Pity Álvarez permanece internado desde el 2 de octubre reveló que el músico dio positivo de cocaína después de asistir a la audiencia en el juicio por el homicidio de Christian Díaz, donde el músico es el único acusado.

"Me dieron dos bolsas, una la tomé allá y otra la traje para acá", le dijo el músico a los profesionales de Solar Colonial, de acuerdo a lo que indicó el informe.

En medio del escándalo, Pity Álvarez agregó otras polémicas palabras: "Ahora entiendo por qué declaró tan bien y de corrido cuatro horas. Cuando está drogado parece normal".

El informe fue llevado al Juzgado Nacional en lo Civil N°4, que interviene en la internación del exlíder de las bandas Viejas Locas e Intoxicados.

Pity Alvarez, en el juicio.

Pity Álvarez salió de la clínica en ambulancia, acompañado por un médico, un enfermero y personal de su entorno. De todos modos, el enfermero no pudo estar cerca de él por las medidas de seguridad.

Cuando el personal quiso revisar sus pertenencias, destruyó un envoltorio confeccionado con fragmentos de bolsas plásticas, según reportó Crónica. A su vez, se indicó que luego se negó a decir quién fue la persona que le suministró la bolsa. "Secreto de adicto", habría respondido.

Polémicas declaraciones de Pity Álvarez

Pity Álvarez está acusado de asesinar de cuatro disparos a Cristian Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano, se reanudará el viernes con la declaración de la hermana del cantante y los alegatos de la querella.

El músico compareció por primera vez este lunes en el debate y remarcó que "se sintió acorralado por un tipo peligroso", mientras que aseguró: "Tenía el arma en el bolsillo, creo que ni la saqué. Apunté a su cuerpo. Hubo un fogonazo blanco en mi cabeza. No sé lo que pasó por unos segundos. Después me vi parado al lado de él y todos corriendo".