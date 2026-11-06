Gonzalo Cozzoni anunció que se va de Los Andes y que se retira del fútbol profesional

El fútbol de ascenso pierde a uno de sus máximos referentes de la última década. En las últimas horas, Gonzalo Cozzoni confirmó oficialmente su retiro definitivo de las canchas , poniendo punto final a una extensa trayectoria profesional.

Su última etapa vistiendo la camiseta de Los Andes significó el cierre de un ciclo en el que aportó toda su jerarquía y experiencia. A pesar de no haber disputado una gran cantidad de encuentros, el futbolista tuvo una cálida despedida en su último partido disputado en el Eduardo Gallardón.

El volante central, nacido en Rosario y surgido de las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys, tomó la decisión tras un profundo análisis personal y familiar al concluir la última campaña del conjunto de Lomas de Zamora . A pesar de haber estirado su vigencia en el alto rendimiento y de superar complejas lesiones a lo largo de los años -incluyendo una dura rotura de ligamentos que puso a prueba su temple-, el "Polaco" entendió que era el momento ideal para dar un paso al costado.

Gonzalo Cozzoni se transformó en una pieza fundamental para la estructura de Los Andes desde su arribo. Su capacidad para relevar, su voz de mando y el quite limpio lo convirtieron rápidamente en un referente tanto para los diferentes cuerpos técnicos como para los futbolistas más jóvenes del plantel.

A lo largo de su carrera, el mediocampista sumó batallas en diversas categorías del fútbol argentino, vistiendo camisetas de peso en el Interior y el Ascenso metropolitano como las de Tiro Federal, Sportivo Belgrano, Gimnasia de Mendoza, Deportivo Madryn y Atlético de Rafaela. Sin embargo, su paso por el Eduardo Gallardón dejó una huella especial de resiliencia y compromiso con la camiseta Milrayitas.

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El adiós de un referente

Gonzalo Cozzoni sólo jugó en la Argentina. Disputó 330 partidos, convirtió 7 goles durante su trayectoria en Tiro Federal, Deportivo Armenio, Atlético Paraná, Ferrocarril Urquiza, Talleres de Escalada, Deportivo Madryn y Los Andes.

Su debut fue en 2009 con la camiseta de Tiro Federal de Rosario, fue pieza clave en el último ascenso de Los Andes a la Primera Nacional en 2024, aunque no pudo afianzarse en la segunda categoría del fútbol argentino por una rotura de ligamentos que lo mantuvo fuera de las canchas.

Al confirmarse su retiro, es la primera baja para el plantel de Los Andes de cara a la próxima temporada de la Primera Nacional en 2027.