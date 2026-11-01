La desilusión de Alex Valdez Chamorro tras el empate de Los Andes: "Queríamos ganar el último partido"

Ya sin posibilidades de clasificar al Reducido y salvado del descenso, Los Andes cerró su temporada con un empate sin goles contra Mitre, y Alex Valdez Chamorro analizó la campaña del equipo y dejó en claro que finalizó con “bronca” por no poder ganar el último partido del año.

“La verdad que terminamos con bronca por no haber llegado al Reducido. Nos había ido muy bien en la primera rueda, ya que estuvimos terceros, y sentimos que no somos un mal equipo. Por eso la bronca”, remarcó el habilidoso mediocampista en diálogo con LPF Play.

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Repartieron puntos. Con un empate agridulce, Los Andes cerró su año en la Primera Nacional

Por otra parte, Valdez Chamorro se refirió al empate de este sábado ante Mitre en el estadio Eduardo Gallardón —con el que el equipo lomense cerró su participación con una racha de cinco partidos sin ganar— y reconoció estar amargado por ese resultado.

“Tuvimos muchas chances a lo largo del encuentro, pero no pudimos convertir y eso nos deja un sabor amargo, ya que queríamos terminar el año con una victoria”, se lamentó el mediocampista, quien llegó a préstamo desde Lanús y a partir de enero volverá al Granate.

ST 45 + 3' | Final del partido en Lomas:



Los Andes empató 0 a 0 ante Mitre.



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Con este resultado, Los Andes terminó la temporada en la décima colocación de la zona con 43 unidades, lejos de la zona de Reducido y con apenas dos victorias en los últimos 18 partidos.

Los números de Alex Valdez Chamorro en Los Andes

El joven mediocampista fue una de las grandes revelaciones del equipo de Lomas de Zamora. Llegó en silencio a préstamo desde Lanús y, a fuerza de buenas actuaciones, con una gambeta muchas veces indescifrable y gran personalidad, se erigió como uno de los mejores del plantel.

Sus números lo consolidan como una de las figuras del año: disputó 31 partidos (29 como titular), marcó tres goles y brindó cuatro asistencias, siendo —junto a Mauricio Asenjo— el jugador que dio más pases gol del equipo en la temporada.