El escándalo completo de Santi Maratea y La China Ansa en PH Podemos Hablar

La China Ansa y Santi Maratea protagonizaron un escándalo en PH Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe.

La participación de Santi Maratea en PH Podemos Hablar terminó con un momento de máxima tensión cuando protagonizó un fuerte cruce con Josefina La China Ansa . Una pregunta sobre sus colectas solidarias derivó en reproches, disculpas y una interrupción de la grabación que sorprendió a los invitados.

El episodio se vio este sábado por la noche en Telefe y tuvo como protagonistas al influencer y a la periodista, aunque también estuvieron presentes el conductor Andy Kusnetzoff, los actores Rafael Ferro y Mercedes Funes y el músico Benjamín Amadeo.

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Tensión. Los detalles del escándalo entre Maratea y La China Ansa en PH

Todo comenzó durante el segmento "Frente a frente", en el que los invitados deben hacerse preguntas entre sí. La China Ansa le propuso a Santi Maratea imaginar qué le reclamaría si estuviera del otro lado, como una persona que hubiera colaborado con alguna de sus iniciativas solidarias.

"Si se cambiaran de roles y vos fueras una de las personas que donó para la fundación, para el refugio, para lo que fuere, ¿qué le recriminarías a Santiago Maratea?", planteó.

La China Ansa y Santi Maratea protagonizaron un escándalo en PH Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe.

El influencer respondió que no encontraba motivos para hacerle un reclamo porque, según sostuvo, siempre había cumplido los objetivos de las colectas. Cuando la periodista insistió para que mencionara alguna sugerencia, él volvió sobre la palabra que había utilizado en la pregunta y terminó contestando: "Gracias". Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando Ansa mencionó el refugio para perros y señaló que esa historia había quedado inconclusa.

La respuesta de Santi Maratea que encendió la discusión

A partir de ese momento, el intercambio comenzó a subir de tono. Santi Maratea cuestionó la manera en que la periodista había investigado el tema y le preguntó si había averiguado sobre aquella colecta. La China Ansa aclaró que solamente estaba haciendo una pregunta y que no pretendía acusarlo de nada. También explicó que había consultado distintos medios para informarse. La respuesta del influencer fue contundente: "Averiguar a través de los mismos medios es casi un oxímoron, con lo que mienten los periodistas".

La periodista le hizo notar que se estaba sintiendo cuestionada por una consulta que, según explicó, no tenía carácter acusatorio. Sin embargo, Santi Maratea continuó preguntándole si consideraba completo o incompleto su trabajo de investigación.

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Cuando La China Ansa sostuvo que había investigado el recorrido de la fundación, él la corrigió y remarcó que no se había tratado de una fundación. Además, puso en duda cuánto sabía realmente sobre el caso.

Andy Kusnetzoff intervino al advertir que la discusión estaba tomando un rumbo cada vez más incómodo. La conductora de la conversación explicó que su intención había sido proponer un cambio de roles para que Maratea pudiera hablar de su propio trabajo.

Pero el influencer interpretó que las repreguntas respondían a una intención diferente. "No nos hagamos los inocentes. Hablaste de un tema puntual porque evidentemente la respuesta que te di no es la que estabas buscando", expresó.

La China Ansa y Santi Maratea protagonizaron un escándalo en PH Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe.

También cuestionó que se hubiera elegido justamente aquella colecta entre las más de treinta que aseguró haber realizado. "De esa colecta se habló por esa acusación y vos no lo averiguaste bien. Por eso me trajiste esa colecta y no otras. Hice más de treinta colectas, China", sostuvo.

La discusión siguió escalando cuando Santi Maratea lanzó: "¿Qué te pensabas que iba a pasar cuando acusás de ladrón a una persona que no robó? No te hagas la inocente".

La China Ansa volvió a insistir en que nunca lo había acusado y le pidió disculpas por la repregunta. Sin embargo, el influencer consideró que su explicación no alcanzaba y llegó a acusarla de hacerle "gaslighting".

La periodista, visiblemente angustiada por la situación, manifestó: "No, dale, porque de verdad que encima yo te re sigo en todo. Mi familia te ama. Me quiero morir con lo que me está pasando". Ante ese escenario, Andy Kusnetzoff decidió detener la grabación.

La China Ansa y Santi Maratea protagonizaron un escándalo en PH Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe.

Un corte de 20 minutos y una discusión que continuó

Después de una pausa de veinte minutos, el programa regresó con el conductor explicando que el intercambio había llegado a un lugar que consideraba demasiado agresivo.

Andy Kusnetzoff contó que durante el corte habían intentado ponerse de acuerdo sobre cómo continuar y qué mostrar, pero que no habían conseguido resolverlo. Por eso propuso que cada uno pudiera expresar algo para cerrar el episodio sin seguir alimentando la tensión.

La China Ansa y Santi Maratea protagonizaron un escándalo en PH Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe.

Santi Maratea, sin embargo, no estaba de acuerdo con dar por terminado el tema. "Me parece mucho más nutritivo abrirlo que cerrarlo", respondió.

En ese momento, aprovechó para hablar sobre los medios de comunicación y defender su trabajo con las colectas. "Nunca robé un mango. Es horrible que me acusen de eso", afirmó. También se refirió puntualmente al refugio mencionado por Ansa y aseguró: "El refugio está construido. Vos lo podrías ir a ver".

La China Ansa y Santi Maratea protagonizaron un escándalo en PH Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe.

Andy Kusnetzoff intentó separar el cuestionamiento del influencer hacia la prensa de la participación de la periodista en el programa. "Tampoco es justo que ella pague ahora por un montón de exposición que vos tuviste", le señaló.

Por su parte, La China Ansa explicó que había buscado una respuesta que le permitiera a Santi Maratea destacar el trabajo realizado frente a las críticas, aunque reconoció que no había conseguido transmitirlo de la manera que pretendía. Además, volvió a pedirle disculpas.

La discusión completa entre Santi Maratea y La China Ansa