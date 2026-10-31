Peter Lanzani sorprendió con su presencia en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat tuvo un invitado que despertó recuerdos de una de las historias de amor más recordadas de la televisión argentina. Peter Lanzani , expareja de la cantante, apareció en la celebración realizada este sábado en San Telmo y su presencia no pasó inadvertida.

El actor llegó a Casa Carlos, la casona elegida por los novios para festejar su unión, con una sonrisa y muy buen humor. Su asistencia llamó especialmente la atención por el vínculo sentimental que mantuvo con Lali durante su adolescencia y que también conquistó a los seguidores de Casi Ángeles.

Detalle por detalle. Así es Casa Carlos, la casona en donde se casan hoy Lali y Rosemblat

La historia entre ambos comenzó en 2006, cuando compartían las grabaciones de Chiquititas sin fin, la ficción producida por Cris Morena. Lo que inicialmente fue un romance adolescente se convirtió en una relación que, con algunas idas y vueltas, se extendió hasta 2010.

Más tarde, volvieron a encontrarse profesionalmente en Casi Ángeles, donde interpretaron a Mar y Thiago. Sus personajes se transformaron en una de las parejas más populares de la ficción juvenil y los fanáticos bautizaron a la dupla como "Laliter".

Peter Lanzani llegando al casamiento de Lali pic.twitter.com/lVQYKI6FMi — MF (@MundoFamososOk) October 31, 2026

Aunque el noviazgo terminó, Lali Espósito y Peter Lanzani conservaron un vínculo de afecto y respeto. Una muestra de esa cercanía se vio en agosto de 2024, cuando protagonizaron un emotivo reencuentro durante el Cris Morena Day.

En aquella oportunidad, la cantante se refirió con cariño al actor y resumió sus sentimientos con una frase que tuvo repercusión entre sus seguidores: "Peter es Peter".

Peter Lanzani, por su parte, también destacó la importancia que había tenido aquella relación durante una etapa fundamental de sus vidas.

El look de Peter Lanzani para la boda de Lali y Pedro Rosemblat

Para acompañar a su expareja en esta celebración, el actor eligió un elegante conjunto en tonos tierra, combinado con una camisa blanca y anteojos de sol.

Su llegada a Casa Carlos quedó registrada en un video que rápidamente despertó interés por tratarse de una presencia inesperada para muchos seguidores de la historia de Lali Espósito y Peter Lanzani.

Así, el actor fue parte de una jornada especial para la cantante, con quien compartió un romance que trascendió la pantalla y permaneció en el recuerdo de los fanáticos.