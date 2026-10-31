¿El rival de Temperley en el Reducido? Ciudad de Bolívar o Almirante Brown

Temperley conocerá este domingo a su rival en el Reducido de la Primera Nacional.

Ya culminada la ilusión de jugar la final por el primer ascenso a la Liga Profesional, Temperley tendrá que enfocarse rápidamente en el Reducido. Ya resuelta su tercera ubicación en la Zona B de la Primera Nacional, deberá esperar por quien finalice en el séptimo puesto en la Zona A. Ese lugar será para Ciudad de Bolívar o Almirante Brown.

Todo se definirá este domingo, cuando los de Caseros cierren la etapa regular visitando a All Boys en Floresta. Por ahora, Almirante Brown y Ciudad de Bolívar tienen 51 puntos, pero la Fragata tiene mejor diferencia de gol. Dos unidades más abajo está Estudiantes de Buenos Aires, que tiene que jugar contra All Boys.

En caso de ganar Estudiantes de Buenos Aires, terminará sexto y Almirante Brown bajará al séptimo puesto, convirtiéndose en el rival de Temperley. En caso de empatar o perder, todo quedará igual que hasta ahora y el que se medirá contra el Gasolero en el Alfredo Beranger será Ciudad de Bolívar, que hoy perdió con Morón.

Cómo continuará el Reducido de la Primera Nacional Una vez que queden siete en el Reducido, los cuartos de final se completarán con quien pierda la final por el primer ascenso, que disputarán Godoy Cruz y Tristán Suárez, el sábado 14 de noviembre. Allí, se armará nuevamente una tabla con las posiciones de la fase regular para reamar los cruces, ya con definiciones ida y vuelta, incluida la final.

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