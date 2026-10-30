Qué resultados necesita Temperley para jugar la final de la Primera Nacional

Con la derrota que sufrió en el último minuto ante Chacarita, Temperley complicó sus posibilidades de jugar la final de la Primera Nacional , pero igualmente llegará con chances a la última jornada y no pierde las esperanzas de dar la gran sorpresa.

Más allá que ese resultado le impidió alcanzar la línea del líder Tristán Suárez , quien había empatado con Almagro, y también lo hizo descender a la tercera colocación, la posibildad están latente y en el Gasolero se aferran a eso.

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Así llegan a la última jornada: el Lechero es el puntero con 63 puntos y tiene una diferencia de gol de +18, más abajo aparece Atlanta con 61 y una diferencia de +8 tras su importante victoria ante Gimnasia, en Jujuy, y el tercero es Temperley , que quedó con 60 y una diferencia de gol de +12.

Por este motivo, de cara a la última fecha de la zona B, el equipo de Nicolás Domingo es el que quedó más complicado, teniendo en cuenta que necesita una combinación de resultado para quedarse con el primer puesto y ser el finalista de su zona.

Los resultados que necesita Temperley

Por empezar, Temperley viajará a Santiago del Estero con un objetivo concreto: golear. Y es que para tener chances, tiene que ganar por muchos goles de diferencia y esperar que Tristán Suárez, que recibió 16 goles en toda la temporada, pierda por varios también. Y a eso hay que sumarle otro resultado: Atlanta no le tiene que ganarle a Midland.

Temperley no pierde la confianza.

En concreto, el Gasolero tiene debe ganarle por cinco goles al descendido Güemes y esperar que Deportivo Maipú se imponga a Suárez, aunque sea por la mínima diferencia. Si el Botellero se impone por dos goles u más, el Cele necesitaría menos goles para superarlo por diferencia de gol.

Por todo esto, el gran candidato es el conjunto de Ezeiza, que necesita conseguir apenas un empate en condición de local para matar las ilusiones de Temperley y Atlanta en la contienda del primer puesto.

Otro motivo que lo obliga a volver con los 3 puntos

Al margen de lo que suceda por el primer puesto, Temperley necesita conseguir una victoria en Santiago del Estero para, por lo menos, aspirar al segundo lugar, algo fundamental de cara al Reducido.

Para quedarse con esa posición, además de la victoria, el Celeste necesita que el Bohemio no gane su partido ante Midland.

Si todo esto sucede, Temperley se asegurará definir de local las series de octavos de final, cuartos de final y semifinales, hasta tiene muchas chances de cerrar la final en su estadio dependiendo el rival de turno.