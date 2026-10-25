Chacarita dio el golpe en el Beranger y le ganó a Temperley sobre la hora

Temperley afrontará este domingo un partido trascendental para alimentar sus ilusiones en la Primera Nacional. Desde las 16, recibirá a Chacarita con la posibilidad de alcanzar al puntero Tristán Suárez antes de la última fecha de la Zona B, por lo que su objetivo es uno solo: ganar.

El Gasolero necesita un triunfo para igualar otra vez la línea del Lechero, que este sábado empató 1-1 con Almagro, y buscará imponerse ante el Funebrero para llegar con el ánimo en alza a la definición del primer puesto.

Con este objetivo en mente, el equipo dirigido por Nicolás Domingo saldrá a la cancha con el desafío de hacer valer su fortaleza en el estadio Alfredo Beranger —donde suma seis triunfos de manera consecutiva— e imponer condiciones frente a un rival urgido, que también necesita sumar de a tres en su lucha por evitar el descenso.

Estos condimentos convierten al encuentro en uno de los grandes atractivos del fin de semana, ya que ambos están obligados a ganar: el local lo necesita para alcanzar al líder, mientras que la visita —en plena disputa palmo a palmo con Nueva Chicago— busca oxígeno de cara a la última jornada, en la que se medirá justamente frente al Torito.

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— Club A. Temperley (@TemperleyOK) October 24, 2026 Club Temperley

En cuanto al equipo, Domingo no haría retoques y repetiría la formación que utilizó en la fecha pasada ante San Martín de San Juan, manteniéndose Luciano Nieto en lugar de Pedro Souto. Del lado del conjunto de San Martín, la historia sería similar, ya que Sergio Rondina mantendría la alineación que le ganó a Deportivo Maipú.

Las probables formaciones de Temperley y Chacarita

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Franco Benítez, Franco Díaz, Adrián Arregui, Luciano Nieto; Gabriel Hauche y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.

Chacarita: Federico Losas; Francisco Facello, Santiago Acosta, Nicolás Pantaleone, Nicolás Chaves; Álvaro Cuello, Tomás Pérez Serra, Cristian Guanca, Lucas Alfonzo; Maximiliano Meléndez y Alexis Domínguez. DT: Sergio Rondina.

Árbitro: Juan Cruz Robledo.

Estadio: Alfredo Beranger.

Hora: 16.