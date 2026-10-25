Chacarita dio el golpe en el Beranger y le ganó a Temperley sobre la hora

Chacarita dio el golpe en el Alfredo Beranger y derrotó a Temperley sobre la hora
Con gol de Thiago Zárate sobre el final del partido, Chacarita dio el golpe en el Alfredo Beranger y derrotó a Temperley por 1-0. El Funebrero no sólo consiguió tres puntos vitales para seguir en la Primera Nacional, sino que también le arruinó al Gasolero la posibilidad de llegar a la final por el ascenso.
El equipo de Nicolás Domingo cayó de manera inesperada si se mira la tabla de posiciones, pero no para quienes vieron el partido, ya que los de San Martín contaron con las mejores situaciones para convertir. Sanabria, de ingreso clave en la visita, ya había avisado en algunos contraataques minutos antes.
Con esta dolorosa derrota, Temperley depende de algo más que un milagro para quedarse con el primer puesto en la última fecha, ya que está a 3 puntos de Tristán Suárez, que además le lleva 6 goles de diferencia. Por si le faltaba una mala noticia más al Celeste, Atlanta ganó en Jujuy y lo dejó tercero. En la última fecha, el Gasolero visita al descendido Güemes, aunque la disputa por el primer puesto parece haber quedado para los de Ezeiza y el Bohemio.
Final del partido en el Beranger: ¡perdió Temperley y se despide de la final por el ascenso!
Sobre la hora, Chacarita le ganó a Temperley con una contra letal armada entre Sanabria y Zárate. El Gasolero no pudo alcanzar a Tristán Suárez.
¡GOL DE CHACARITA!
Sobre el final, Zárate definió con el arco libre tras una gran contra de un fresco Sanabria. Chacarita da la sorpresa y derrota 1-0 a Temperley en el Alfredo Beranger.
De ida y vuelta el final en el Alfredo Beranger
Primero lo tuvo Chacarita, en una contra que, increíblemente, Sanabria no pudo aprovechar cuando estaban 3 contra 3. En el siguiente ataque, Temperley pudo haber abierto la cuenta, pero el cabezazo de Echeverría se fue alto. Siguen 0 a 0. Faltan 5 minutos.
Lo tuvo Temperley y se salvó de milagro Chacarita
A los 18 minutos del segundo tiempo, Temperley tuvo la más clara. Una gran jugada individual de Echeverría no pudo conectar Hauche, pero sí Angelini, que no pudo gritar gol solamente porque su remate se encontró con Leyendeker en la línea. Mejoró Temperley de la mano de Echeverría.
Volvió a llegar Temperley
Echeverría metió una muy buena diagonal ganándole la espalda a los centrales, pero su resolución no fue ni tiro al arco ni centro. Siguen 0 a 0 Temperley y Chacarita en el Alfredo Beranger.
Avisó el Demonio Hauche
Temperley salió con otra actitud a jugar el segundo tiempo y Gabriel Hauche exigió la respuesta de Losas. Estuvo cerca de abrir la cuenta el Gasolero al minuto del complemento.
Arrancó el segundo tiempo en el Alfredo Beranger
Temperley y Chacarita, con peleas diferentes, empatan sin goles en Turdera. El Gasolero necesita sumar de a tres para alcanzar a Tristán Suárez en la cima.
Final del primer tiempo en el Alfredo Beranger
Temperley y Chacaritan empatan sin goles. El Gasolero tuvo un flojísimo primer tiempo en el que fue superado por momentos por Chacarita. Por ahora, los de Nico Domingo no pueden alcanzar a Tristán Suárez en la cima.
Chacarita supera sorpresivamente a Temperley
Cerca del cierre del primer tiempo, Chacarita hizo tambalear el área del Gasolero, que se salvó en dos oportunidades gracias a Mastrolía. Por ahora, juega nervioso el equipo de Nico Domingo.
Trámite parejo en el Alfredo Beranger
Temperley no logra dominar a Chacarita, que le da pelea en la mitad de la cancha al Gasolero y hasta se anima a llegar con cierta peligrosidad. Empatan sin goles a los 30 minutos del primer tiempo.
Temperley empieza a dominar, pero genera más peligro Chacarita
Temperley busca imponer condiciones, pero por ahora sin peligro en el área del Funebrero. La visita volvió a avisar a los 10 minutos, ahora con un remate de tres dedos de Meléndez. Siguen 0 a 0 en el Beranger.
Se lo perdió Chacarita en el arranque
El Funebrero tuvo una situación inmejorable para abrir le cuenta ante Temperley, pero Chaves no pudo rematar. Un aviso para el fondo del Gasolero en 4 minutos.
Arrancó en el Beranger
Temperley, que quiere jugar la final por el ascenso, recibe a Chacarita, que quiere salvarse del descenso.
Formaciones confirmadas para Temperley y Chacarita
Temperley: Mastrolía; Monti, Pacheco, Aguiñagalde, Angelini; Arregui, Díaz, Souto, Benítez; Hauche y Echeverría. DT: Nicolás Domingo.
Chacarita: Losas; Leyendeker, Acosta, Vittor, Pantaleone; Cuello, Pérez, Chaves, Alfonso, Meléndez y Domínguez. DT: Sergio Rondina
Temperley afrontará este domingo un partido trascendental para alimentar sus ilusiones en la Primera Nacional. Desde las 16, recibirá a Chacarita con la posibilidad de alcanzar al puntero Tristán Suárez antes de la última fecha de la Zona B, por lo que su objetivo es uno solo: ganar.
El Gasolero necesita un triunfo para igualar otra vez la línea del Lechero, que este sábado empató 1-1 con Almagro, y buscará imponerse ante el Funebrero para llegar con el ánimo en alza a la definición del primer puesto.
Con este objetivo en mente, el equipo dirigido por Nicolás Domingo saldrá a la cancha con el desafío de hacer valer su fortaleza en el estadio Alfredo Beranger —donde suma seis triunfos de manera consecutiva— e imponer condiciones frente a un rival urgido, que también necesita sumar de a tres en su lucha por evitar el descenso.
Estos condimentos convierten al encuentro en uno de los grandes atractivos del fin de semana, ya que ambos están obligados a ganar: el local lo necesita para alcanzar al líder, mientras que la visita —en plena disputa palmo a palmo con Nueva Chicago— busca oxígeno de cara a la última jornada, en la que se medirá justamente frente al Torito.
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— Club A. Temperley (@TemperleyOK) October 24, 2026 Club Temperley
En cuanto al equipo, Domingo no haría retoques y repetiría la formación que utilizó en la fecha pasada ante San Martín de San Juan, manteniéndose Luciano Nieto en lugar de Pedro Souto. Del lado del conjunto de San Martín, la historia sería similar, ya que Sergio Rondina mantendría la alineación que le ganó a Deportivo Maipú.
Las probables formaciones de Temperley y Chacarita
Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Franco Benítez, Franco Díaz, Adrián Arregui, Luciano Nieto; Gabriel Hauche y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.
Chacarita: Federico Losas; Francisco Facello, Santiago Acosta, Nicolás Pantaleone, Nicolás Chaves; Álvaro Cuello, Tomás Pérez Serra, Cristian Guanca, Lucas Alfonzo; Maximiliano Meléndez y Alexis Domínguez. DT: Sergio Rondina.
Árbitro: Juan Cruz Robledo.
Estadio: Alfredo Beranger.
Hora: 16.