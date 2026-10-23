sábado 24 de octubre de 2026
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23 de octubre de 2026
A prestar atención.

Qué figura de Temperley deberá cuidarse ante Chacarita para jugar ante Güemes

Uno de los princiaples futbolistas de Temperley se encuentra con nueve tarjetas amarrillas y, en caso de recibir otra, será sanciado por dos partidos.

A dos fechas del final, Temperley suma 60 puntos.

A dos fechas del final, Temperley suma 60 puntos.

Se trata de Adrián Arregui, el capitán y máximo referente del plantel que dirige Nicolás Domingo. El futbolista se encuentra con nueve amonestaciones y, en caso de recibir otra tarjeta amarilla, deberá purgar dos fechas de suspensión.

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De concretarse esto, el mediocampista también se perdería una hipotética final en caso de que el Gasolero se clasifique como ganador de la zona B, lo que lo convertiría en una baja bastante sensible para el equipo.

El líder futbolístico de Temperley fue amonestado en el último encuentro ante San Martín, en San Juan, y de esta manera quedó a una tarjeta de llegar a las 10 amarillas. Frente a esto, el volante deberá estar muy atento durante el cruce ante el Funebrero para terminar limpio y garantizar su presencia en Santiago del Estero.

Arregui, el capitán y el líder de Temperley.

Arregui, el capitán y el líder de Temperley.

Arregui es el único futbolista del plantel del Gasolero que está al límite, ya que el otro que se encontraba en esta situación era Fernando Brandán, quien recibió la décima amarilla en el compromiso ante Nueva Chicago y recién reaparecerá en la jornada de cierre.

¿Qué necesita Temperley ?

A dos fechas del final, Temperley suma 60 puntos y se encuentra a dos unidades del líder Tristán Suárez, quien comanda el grupo con 62 y además cuenta con mejor diferencia de gol (+18 contra +13 del Celeste).

Con este panorama, para llegar con ventaja al último capítulo, el Celeste necesita ganar y esperar que el Lechero pierda su partido ante Almagro en condición de visitante. En caso de que el conjunto de Ezeiza empate y el Gasolero gane, llegarán igualados en puntos a la definición; sin embargo, ante igualdad de unidades se impondrá el equipo con mejor diferencia de gol, ítem que hoy favorece al elenco conducido por José María Martínez.

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