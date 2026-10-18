Temperley igualó en San Juan y ya no comparte la punta

Temperley dejó pasar la chance
Temperley y San Martín de San Juan empataron 1-1, pero el punto fue amargo para los dos. El Gasolero ahora quedó a dos de Tristán Suárez, el líder de la zona B de la Primera Nacional, mientras que el Verdinegro fuera de los puestos de Torneo Reducido.
El equipo de Nicolás Domingo jugó 80 minutos con un jugador de más por la expulsión de Julián Marchio, sacó la ventaja en su único acierto del primer tiempo, pero después se quedó, sufrió el empate y, a pesar del esfuerzo final, no tuvo la recompensa de otras veces.
Los 11 de Temperley en San Juan.
Se le hizo complicado a Temperley poder llevar adelante las riendas, a pesar del 11 contra 10 en cancha no se lo vio certero en las decisiones. Pero tiene un as de espadas en plenitud. Gabriel Hauche se suspendió en el aire para mandar a la red el centro de Lorenzo Monti y convertir un golazo sobre el cierre de la primera etapa.
Temperley lo terminó lamentando
Pero, el Gasolero no lo remató en el complemento. Se lo llevó por delante el elenco sanjuanino que mejoró con los cambios. Temperley quería encontrar una contra para cerrarlo, nunca la pudo sacar.
De un pelotazo al área falló Valentín Aguiñagalde en el rechazo, apareció Nazareno Fúnez libre por izquierda y tocó por sobre la salida de Ezequiel Mastrolía para empatar las acciones.
Por unos minutos la visita acusó el impàcto, enseguida retomó y el partido se rompió. Los dos lo fueron a buscar, querían la victoria, pero la suerte, el reloj y el cansancio dejaron las cosas empardadas.
Ahora ya no depende de Temperley, que debe ganar los próximos seis puntos y esperar que se caiga Tristán Suárez. Todo puede pasar.
Final del partido
Igualaron 1-1 San Martín de San Juan y Temperley, que quedó como escolta en la zona B de la Primera Nacional.
Salvada milagrosa
Frentazo de Pedro Souto que encontró bien ubicado a Díaz Robles.
Temperley echa el resto
En los minutos finales Temperley se juega todo por el triunfo en Cuyo.
¡¡¡GOL DE SAN MARTÍN!!!
A los 20 minutos. La tocó Nazareno Funez por arriba del arquero para poner las cosas 1-1 en San Juan.
"Genaro Rossi"Por el gol del jugador de San Martín de San Juan tras una desastrosa defensa de Temperley. https://t.co/yxo1oFnD3X— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 18, 2026
Se reanudó el juego
Luego de algunos problemas con los hinchas del Verdinegro, el árbitro Felipe Viola tiene las garantías para continuar las acciones.
"6 gatos locos"Porque hay seis "hinchas" de San Martín de San Juan colgados del alambrado y el partido ante Temperley está frenado. https://t.co/qgILa6Ptc6— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 18, 2026
Aviso de San Martín
Tras un córner cabeceó Mauro Osores desviado sobre caño derecho.
Se adelanta el local
San Martín puja por la igualdad, Temperley agazapado para la contra.
Comenzó el segundo tiempo
Temperley buscará ampliar la ventaja en San Juan para no pasar sobresaltos.
Final del primer tiempo
Temperley le gana 1-0 a San Martín de San Juan para alcanzar en la punta de la zona B a Tristán Suárez.
#JuegaElCele || Finalizó el primer tiempo.San Martín 0-1 #Temperley https://t.co/h1TTGG9mx6— Club A. Temperley (@TemperleyOK) October 18, 2026
Tuvo el empate el local
Por el medio se filtró Sebastián Jaurena que remató alto.
¡¡¡GOL DE TEMPERLEY!!!
A los 40 minutos. Gabriel Hauche, suspendido en el aire la clavó contra el palo derecho luego de un centro de Lorenzo Monti.
"Gabriel Hauche"Por el golazo del jugador de Temperley ante San Martín de San Juan. https://t.co/4gcd2cIB8u— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 18, 2026
Llegó Temperley por arriba
Centro de Franco Benítez para el cabezazo bombeado de Lucas Angelini que se fue afuera.
Temperley es paciente
El Gasolero quiere manejar la pelota, pero no encuentra situaciones.
San Martín se queda con 10
A los 10 minutos expulsado Julián Marchio. El defensor impactó con su pierna en el rostro de Lorenzo Monti.
"Julián Marchio"Por la expulsión del jugador de San Martín de San Juan ante Temperley. https://t.co/B4mGxGMz2C— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 18, 2026
Comenzó el partido
Temperley afronta uno de los viajes más riesgosos de su calendario. Tras conseguir una victoria épica y sufrida por 2-1 ante Nueva Chicago en Turdera, el conjunto dirigido por Nicolás Domingo se ubica a tres puntos de Tristán Suarez.
Así forman los equipos
San Martín de San Juan: Sebastián Díaz Robles; Facundo Nadalín, Mauro Osores, Julián Marchio y Hernán Zuliani; Federico Murillo, Diego Mercado, Luciamo Ferreyra y Leonardo Monje; Sebastián Jaurena y Nazareno Fúnez. DT: Alejandro Schiapparelli.
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Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Franco Benítez, Franco Díaz, Adrián Arregui y Luciano Nieto; Gabriel Hauche y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.
Acá están los 11 elegidos por Nicolás Domingo para visitar a San Martín (SJ) por la fecha 34 de la Primera Nacional.#JuegaElCele https://t.co/1SIaJavQkP— Club A. Temperley (@TemperleyOK) October 18, 2026
Árbitro: Felipe Viola. Estadio: Ingeniero Hilario Sánchez. TV: LPF Play.