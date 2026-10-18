lunes 19 de octubre de 2026
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18 de octubre de 2026
Choque decisivo.

Temperley igualó en San Juan y ya no comparte la punta

Temperley, que jugó con uno más, empató con San Martín y quedó a dos puntos de Tristán Suárez. Goles de Gabriel Hauche y Nazareno Fúnez.

Diario La Unión | Daniel Santiago
Por Daniel Santiago
Temperley se la juega en San Juan.

Temperley se la juega en San Juan.

Temperley se la juega en San Juan.

Temperley se la juega en San Juan.

Temperley dejó pasar la chance

Temperley y San Martín de San Juan empataron 1-1, pero el punto fue amargo para los dos. El Gasolero ahora quedó a dos de Tristán Suárez, el líder de la zona B de la Primera Nacional, mientras que el Verdinegro fuera de los puestos de Torneo Reducido.

El equipo de Nicolás Domingo jugó 80 minutos con un jugador de más por la expulsión de Julián Marchio, sacó la ventaja en su único acierto del primer tiempo, pero después se quedó, sufrió el empate y, a pesar del esfuerzo final, no tuvo la recompensa de otras veces.

Los 11 de Temperley en San Juan.

Los 11 de Temperley en San Juan.

Se le hizo complicado a Temperley poder llevar adelante las riendas, a pesar del 11 contra 10 en cancha no se lo vio certero en las decisiones. Pero tiene un as de espadas en plenitud. Gabriel Hauche se suspendió en el aire para mandar a la red el centro de Lorenzo Monti y convertir un golazo sobre el cierre de la primera etapa.

Temperley lo terminó lamentando

Pero, el Gasolero no lo remató en el complemento. Se lo llevó por delante el elenco sanjuanino que mejoró con los cambios. Temperley quería encontrar una contra para cerrarlo, nunca la pudo sacar.

De un pelotazo al área falló Valentín Aguiñagalde en el rechazo, apareció Nazareno Fúnez libre por izquierda y tocó por sobre la salida de Ezequiel Mastrolía para empatar las acciones.

Por unos minutos la visita acusó el impàcto, enseguida retomó y el partido se rompió. Los dos lo fueron a buscar, querían la victoria, pero la suerte, el reloj y el cansancio dejaron las cosas empardadas.

Ahora ya no depende de Temperley, que debe ganar los próximos seis puntos y esperar que se caiga Tristán Suárez. Todo puede pasar.

Final del partido

Igualaron 1-1 San Martín de San Juan y Temperley, que quedó como escolta en la zona B de la Primera Nacional.

Salvada milagrosa

Frentazo de Pedro Souto que encontró bien ubicado a Díaz Robles.

Temperley echa el resto

En los minutos finales Temperley se juega todo por el triunfo en Cuyo.

¡¡¡GOL DE SAN MARTÍN!!!

A los 20 minutos. La tocó Nazareno Funez por arriba del arquero para poner las cosas 1-1 en San Juan.

Se reanudó el juego

Luego de algunos problemas con los hinchas del Verdinegro, el árbitro Felipe Viola tiene las garantías para continuar las acciones.

Aviso de San Martín

Tras un córner cabeceó Mauro Osores desviado sobre caño derecho.

Se adelanta el local

San Martín puja por la igualdad, Temperley agazapado para la contra.

Comenzó el segundo tiempo

Temperley buscará ampliar la ventaja en San Juan para no pasar sobresaltos.

Final del primer tiempo

Temperley le gana 1-0 a San Martín de San Juan para alcanzar en la punta de la zona B a Tristán Suárez.

Tuvo el empate el local

Por el medio se filtró Sebastián Jaurena que remató alto.

¡¡¡GOL DE TEMPERLEY!!!

A los 40 minutos. Gabriel Hauche, suspendido en el aire la clavó contra el palo derecho luego de un centro de Lorenzo Monti.

Llegó Temperley por arriba

Centro de Franco Benítez para el cabezazo bombeado de Lucas Angelini que se fue afuera.

Temperley es paciente

El Gasolero quiere manejar la pelota, pero no encuentra situaciones.

San Martín se queda con 10

A los 10 minutos expulsado Julián Marchio. El defensor impactó con su pierna en el rostro de Lorenzo Monti.

Comenzó el partido

Temperley afronta uno de los viajes más riesgosos de su calendario. Tras conseguir una victoria épica y sufrida por 2-1 ante Nueva Chicago en Turdera, el conjunto dirigido por Nicolás Domingo se ubica a tres puntos de Tristán Suarez.

Así forman los equipos

San Martín de San Juan: Sebastián Díaz Robles; Facundo Nadalín, Mauro Osores, Julián Marchio y Hernán Zuliani; Federico Murillo, Diego Mercado, Luciamo Ferreyra y Leonardo Monje; Sebastián Jaurena y Nazareno Fúnez. DT: Alejandro Schiapparelli.

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Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Franco Benítez, Franco Díaz, Adrián Arregui y Luciano Nieto; Gabriel Hauche y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.

Árbitro: Felipe Viola. Estadio: Ingeniero Hilario Sánchez. TV: LPF Play.

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