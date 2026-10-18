Temperley igualó en San Juan y ya no comparte la punta

Temperley dejó pasar la chance

Temperley y San Martín de San Juan empataron 1-1, pero el punto fue amargo para los dos. El Gasolero ahora quedó a dos de Tristán Suárez, el líder de la zona B de la Primera Nacional, mientras que el Verdinegro fuera de los puestos de Torneo Reducido.

El equipo de Nicolás Domingo jugó 80 minutos con un jugador de más por la expulsión de Julián Marchio, sacó la ventaja en su único acierto del primer tiempo, pero después se quedó, sufrió el empate y, a pesar del esfuerzo final, no tuvo la recompensa de otras veces.

Los 11 de Temperley en San Juan.

Se le hizo complicado a Temperley poder llevar adelante las riendas, a pesar del 11 contra 10 en cancha no se lo vio certero en las decisiones. Pero tiene un as de espadas en plenitud. Gabriel Hauche se suspendió en el aire para mandar a la red el centro de Lorenzo Monti y convertir un golazo sobre el cierre de la primera etapa.

Temperley lo terminó lamentando

Pero, el Gasolero no lo remató en el complemento. Se lo llevó por delante el elenco sanjuanino que mejoró con los cambios. Temperley quería encontrar una contra para cerrarlo, nunca la pudo sacar.

De un pelotazo al área falló Valentín Aguiñagalde en el rechazo, apareció Nazareno Fúnez libre por izquierda y tocó por sobre la salida de Ezequiel Mastrolía para empatar las acciones.

Por unos minutos la visita acusó el impàcto, enseguida retomó y el partido se rompió. Los dos lo fueron a buscar, querían la victoria, pero la suerte, el reloj y el cansancio dejaron las cosas empardadas.

Ahora ya no depende de Temperley, que debe ganar los próximos seis puntos y esperar que se caiga Tristán Suárez. Todo puede pasar.