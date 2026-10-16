La paridad entre Temperley y San Martín de San Juan de cara a un duelo crucial en la Primera Nacional

Sebastián Prieto convirtió un golazo en el triunfo de Temperley ante San Martín de San Juan en 2019.

Temperley viaja a San Juan este domingo en busca de seguir alimentado el sueño. El Gasolero visitará a San Martín en un choque que puede ser vital para el desenlace del campeonato de la Primera Nacional , tras un triunfo épico ante Nueva Chicago en el Alfredo Beranger.

El estadio Hilario Sánchez será el escenario de una verdadera batalla futbolística por la fecha número 34 de la Primera Nacional. Con el arbitraje de Felipe Viola, el equipo dirigido por Nicolás Domingo quiere sacar ventaja sobre Tristán Suarez, ya que los dos llegan punteros a falta de tres fechas para el final de la fase regular.

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Ante San Martín de San Juan, el Gasolero se juega mucho más que tres puntos. Luego de la victoria ante Nueva Chicago, el ánimo está por las nubes, aunque no quieren confiarse, dado que los antecedentes ante San Martín de San Juan muestran una paridad que puede llegar a romperse.

El dato que paraliza a los analistas en la previa es contundente: en el profesionalismo, Temperley y San Martín de San Juan jamás empataron. Sobre 9 enfrentamientos entre Primera División y el ascenso, los choques fueron disputados y con resultados que se definieron en los últimos minutos de los encuentros.

En total se registran 5 triunfos para San Martín de San Juan, 4 victorias para Temperley y no hay empates. El primer choque se produjo en el campeonato de Primera División en 2015 y se lo llevó el conjunto sanjuanino ganando por 1 a 0 en Turdera con gol de Leandro Martínez.

Luego, se enfrentaron en el 2016 en el estadio Hilario Sánchez con una victoria de San Martín de San Juan por 2 a 0 con anotaciones de Emanuel Dening y Javier Toledo. Por su parte, el primer triunfo de Temperley fue de visitante por el campeonato de Primera División en 2016-2017, rompiendo la localía sanjuanina, con un festejo del delantero uruguayo-armenio Mauro Guevgeozián.

Mauro Guevgeozián le dio una victoria a Temperley muy recordada.

El último juego disputado en Primera División ocurrió para la Superliga 2017-2018, cuando Temperley hizo valer su localía para quedarse con una victoria por 1 a 0 en el Alfredo Beranger con gol de Adrián Arregui.

Ventaja de San Martín de San Juan en la Primera Nacional

Una vez que los dos equipos descendieron se volvieron a ver las caras en la Primera Nacional. Para la temporada 2019-2020, Temperley se llevó la victoria por 2 a 1 como visitante con goles de Fernando Alarcón y Sebastián Prieto, mientras que Humberto Osorio descontó para el local.

Sebastián Prieto convirtió un golazo en el triunfo de Temperley ante San Martín de San Juan en 2019.

Para las temporadas 2021, 2022 y 2023, el equipo sanjuanino encadenó tres triunfos consecutivos en el ascenso. Dos victorias por 1 a 0 en el Alfredo Beranger y una por la mínima diferencia en San Juan.

Por último, en el actual campeonato de 2026 Temperley consiguió tres puntos de oro en Turdera. Disputado el pasado 31 de mayo, Gabriel Hauche y Pedro Souto le dieron la victoria al Gasolero, cortando la racha de los de San Juan.

El balance general marca que en San Juan jugaron 4 partidos, con 2 triunfos para cada uno, mientras que en Turdera jugaron 5 partidos con 3 triunfos para San Martín y 2 triunfos para Temperley. Por su parte, San Martín de San Juan acumula 13 goles, mientras que Temperley acumula 8 goles en la sumatoria total.