La imponente cifra que recaudó Temperley en el partido ante Nueva Chicago

Temperley dio a conocer en las últimas horas los números finales de la recaudación del partido ante Nueva Chicago , que se disputó el domingo en el estadio Alfredo Beranger con parcialidad de ambas instituciones y que terminó con victoria agónica del local.

La comisión directiva del “Gasolero” publicó la cifra definitiva de la recaudación, que dejó una ganancia de peso para la institución del Gran Buenos Aires, a través de una publicación en las redes sociales y allí hizo un desglose minucioso de los ingresos y egresos que se realizaron para el partido.

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Temperley , según reza el informe, obtuvo una ganancia neta de $81.826.684 en partido correspondiente a la fecha 33 de la Primera Nacional , sustentado principalmente por el ingreso del público visitante, el cual se ubicó en la tribuna Colón Fernández y llenó de punta a punta ese sector.

En concepto de entradas, tanto de la parcialidad local como visitante, la institución celeste recaudó $134.950.000, monto que, tras deducir los gastos operativos, dejó como saldo final una importante suma de dinero para engrosar las arcas del club.

Hubo un gran marco en el último partido de Temperley.

Los egresos, de acuerdo a lo detallado en el balance, se centraron en el pago a la AFA, la Policía, la seguridad privada, el servicio de ambulancias, los vallados, los controles, el grupo electrógeno y los baños químicos, entre otros rubros. Para cubrir estos operativos, Temperley desembolsó $53.123.316 del total generado por la venta de tickets.

En Temperley convocan a los socios para dar detalles de la recaudación

La dirigencia de Temperley realizará este viernes, desde las 19:00, una reunión informativa para brindar precisiones sobre el operativo de seguridad y otras cuestiones vinculadas a la organización del choque ante Nueva Chicago.

La invitación está dirigida a los socios de la institución, quienes podrán evacuar sus dudas tras la publicación de las cifras finales de la recaudación del último partido en el estadio Alfredo Beranger.