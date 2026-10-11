Temperley lo ganó en un final dramático y alcanzó la punta

Temperley mantiene vivo su gran sueño

Para ser campeón….El Temperley de los milagros lo hizo de nuevo. Cuando parecía que la chance se escapaba apreció el corazón, el temple y el hambre de un equipo que quiere arrasar con todo. Fue 2-1 a Nueva Chicago para alcanzar a Tristán Suárez -mejor diferencia de goles- en la punta de la zona B de la Primera Nacional.

No debió sufrir tanto el equipo de Nicolás Domingo, pero vaya si estos finales son de película, hermosos por dónde se las mire, para disfrutar llegando al éxtasis. De esos triunfos que se festejarán hasta el pitazo inicial del próximo partido frente a San Martín, en San Juan.

Un duro rival Nueva Chicago, que pelea la permanencia y que hizo todo lo posible para incomodar a un Temperley mejor en todos los aspectos, futbolísticos y emocionales, que a estas alturas pesan.

Por derecha el local destrabó un trámite cerrado, encontrando terreno fértil para los ataques de Lorenzo Monti y Gabriel Hauche. Rondó el gol, pero no llegó: remates de Marcos Echeverría y Franco Benítez que tapó el arquero, cabezazo de Franco Díaz al travesaño.

Primer desahogo de Temperley

Un mal rechazo de Lucas Ambrogio que tomó Facundo Masuero derivó en un indirecto dentro del área. Después de las protestas, toque corto de Franco Benítez para Luciano Nieto que metió la pelota entre el arquero y el primer palo. Temperley ya tenía la ventaja.

A Nueva Chicago lo sostenía la gente que copó la 9 de Julio. El correr de los minutos vio a un Gasolero manejando la pelota a través de un gran despliegue de sus volantes, pero sin profundizar en ofensiva.

Un final dramático, pero Celeste

La diferencia era mínima, se sabe que es un arma de doble filo. Por eso los corazones se paralizaron cuando a cuatro minutos del final Sebastián Cocimano aguantó la pelota para la entrada de Diego Barros que definió por lo bajo para vencer a Ezequiel Mastrolía.

El árbitro Franco Acita hizo jugar hasta el minuto 49. Sesenta segundos antes, Pedro Souto lanzó el centro desde la izquierda, la bajó con categoría Fernando Brandán y Lucas Richarte se disfrazó de héroe sacudiendo la red del ángulo superior derecho.

Para ser campeón... Meter presión es el objetivo. ¿Podrá soportarla Tristán Suárez? Ojo, Atlanta se metió de lleno y quedó a un punto. ¿Habrá final con bandera Celeste en busca del primer ascenso? Tremendo desenlace de una Primera Nacional atrapante