Temperley lo ganó en un final dramático y alcanzó la punta

Temperley mantiene vivo su gran sueño
Para ser campeón….El Temperley de los milagros lo hizo de nuevo. Cuando parecía que la chance se escapaba apreció el corazón, el temple y el hambre de un equipo que quiere arrasar con todo. Fue 2-1 a Nueva Chicago para alcanzar a Tristán Suárez -mejor diferencia de goles- en la punta de la zona B de la Primera Nacional.
No debió sufrir tanto el equipo de Nicolás Domingo, pero vaya si estos finales son de película, hermosos por dónde se las mire, para disfrutar llegando al éxtasis. De esos triunfos que se festejarán hasta el pitazo inicial del próximo partido frente a San Martín, en San Juan.
Un duro rival Nueva Chicago, que pelea la permanencia y que hizo todo lo posible para incomodar a un Temperley mejor en todos los aspectos, futbolísticos y emocionales, que a estas alturas pesan.
Por derecha el local destrabó un trámite cerrado, encontrando terreno fértil para los ataques de Lorenzo Monti y Gabriel Hauche. Rondó el gol, pero no llegó: remates de Marcos Echeverría y Franco Benítez que tapó el arquero, cabezazo de Franco Díaz al travesaño.
Primer desahogo de Temperley
Un mal rechazo de Lucas Ambrogio que tomó Facundo Masuero derivó en un indirecto dentro del área. Después de las protestas, toque corto de Franco Benítez para Luciano Nieto que metió la pelota entre el arquero y el primer palo. Temperley ya tenía la ventaja.
A Nueva Chicago lo sostenía la gente que copó la 9 de Julio. El correr de los minutos vio a un Gasolero manejando la pelota a través de un gran despliegue de sus volantes, pero sin profundizar en ofensiva.
Un final dramático, pero Celeste
La diferencia era mínima, se sabe que es un arma de doble filo. Por eso los corazones se paralizaron cuando a cuatro minutos del final Sebastián Cocimano aguantó la pelota para la entrada de Diego Barros que definió por lo bajo para vencer a Ezequiel Mastrolía.
El árbitro Franco Acita hizo jugar hasta el minuto 49. Sesenta segundos antes, Pedro Souto lanzó el centro desde la izquierda, la bajó con categoría Fernando Brandán y Lucas Richarte se disfrazó de héroe sacudiendo la red del ángulo superior derecho.
Para ser campeón... Meter presión es el objetivo. ¿Podrá soportarla Tristán Suárez? Ojo, Atlanta se metió de lleno y quedó a un punto. ¿Habrá final con bandera Celeste en busca del primer ascenso? Tremendo desenlace de una Primera Nacional atrapante
Final del partido
Temperley ganó un partido de final épico por 2-1 ante Nueva Chicago para alcanzar a Tristán Suárez en la punta.
¡¡¡GOL DE TEMPERLEY!!!
A los 48 minutos. Lucas Richarte la clavó arriba luego de un centro de Pedro Souto.
"Temperley quiere salir campeón"Por el golazo al último minuto de Lucas Richarte para ganarle a Chicago y condenarlo a sufrir hasta la última fecha. https://t.co/WfvGczIYzn— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 11, 2026
¡¡¡GOL DE NUEVA CHICAGO!!!
A los 41 minutos. Diego Barros se filtró por izquierda para convertir con remate bajo.
"Diego Barros"Por el gol del jugador de Nueva Chicago que hace silenciar al estadio de Temperley. https://t.co/mYdeRlQEKn— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 11, 2026
El partido entra en el tramo final
El equipo de Nicolás Domingo mantiene la ventaja de un gol para seguir ilusionándose con el ascenso.
Temperley maneja las acciones
El gol trajo tranquilidad, el Gasolero juega con soltura ante un rival obligado.
¡¡¡GOL DE TEMPERLEY!!!
A los 11 minutos. Luciano Nieto, a la salida de un tiro libre indirecto dentro del área, con remate bajo al primer palo.
"Luciano Nieto"Por el gol del jugador de Temperley que hace explotar el estadio ante Chicago. https://t.co/dUXuHxXzio— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 11, 2026
Inició el segundo tiempo
Temperley va por la victoria que le permita alcanzar a Tristán Suárez en la punta de la zona B.
Final del primer tiempo
Temperley tuvo las mejores chances sobre Nueva Chicago, pero se fueron al descanso sin goles.
#JuegaElCele || Finalizó el primer tiempo.#Temperley 0-0 Nueva Chicago https://t.co/i9ItYXk0ts— Club A. Temperley (@TemperleyOK) October 11, 2026
El travesaño salvó a la visita
La pinchó Lorenzo Monti para el cabezazo de Franco Díaz al horizontal.
Nueva aproximación de Temperley
Campo para la corrida de Gabriel Hauche, centro atrás y remate bajo de Franco Benítez que controló el arquero.
Media hora de juego
Temperley no puede encontrar los espacios para lastimar a Nueva Chicago.
Llegada a fondo del local
Pase de Franco Díaz para Marcos Echeverría que le quemó las manos a Facundo Masuero.
Disputado trámite en el Beranger
Temperley asoma con la iniciativa ante un Nueva Chicago combativo.
Comenzó el partido
El Alfredo Beranger será el escenario de una verdadera batalla futbolística. Por la 33º fecha de la zona B de la Primera Nacional, recibe a Nueva Chicago en un partido que puede definir gran parte de sus aspiraciones al título y al ansiado ascenso directo.
"Bienvenidos a la Primera Nacional"Porque las bandas de Nueva Chicago y Temperley demuestran el poder de sus hinchadas y hacen una verdadera fiesta. https://t.co/op0FRytl8e— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 11, 2026
Así forman Temperley y Nueva Chicago
Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Franco Benítez, Adrián Arregui, Franco Díaz y Luciano Nieto; Gabriel Hauche y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.
Acá están los 11 elegidos por Nicolás Domingo para recibir a Nueva Chicago por la fecha 33 de la Primera Nacional.#JuegaElCele https://t.co/pjGPTn2WaX— Club A. Temperley (@TemperleyOK) October 11, 2026
Nueva Chicago: Facundo Masuero; Bruno Palazzo, Dylan Gissi, Román Zalazar y Diego Arroyo; Emiliano Méndez, Enzo Roldán, Maximiliano Rogoski y Alan Ruiz; Lucas Ambrogio y Thiago Ocampo. DT: Gastón Lotito.
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Árbitro: Fraco Acita. Estadio: Alfredo Beranger. TV: LPF Play.