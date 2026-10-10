La racha que defenderá Temperley ante Nueva Chicago en el Alfredo Beranger

Este domingo desde las 16, el Alfredo Beranger será el escenario de una nueva edición de uno de los grandes clásicos del fútbol de ascenso. Temperley recibirá a Nueva Chicago por la fecha 33 de la Zona B de la Primera Nacional, en un partido que detendrá los corazones de dos hinchadas históricas y que contará con un condimento especial y largamente esperado.

La vuelta del público visitante será la principal atracción en el Teatro de Turdera. La hinchada de Nueva Chicago ocupará la cabecera que da a la Avenida 9 de Julio y se vivirá un gran clima con ambas parcialidades. Tras la habilitación de los organismos de seguridad, será uno los condimentos especiales que tendrá la jornada de la Primera Nacional.

Más allá del presente de cada uno en la tabla, el partido estará fuertemente condicionado por un dato estadístico demoledor: Temperley acumula 29 años sin perder ante Nueva Chicago en su propio estadio .

Para encontrar la última victoria del Torito en el Sur hay que viajar en el tiempo hasta el 12 de abril de 1997, cuando el conjunto de Mataderos se impuso por 2-0 en el torneo de la Primera B Nacional. Desde aquella tarde, Turdera se transformó en un territorio prohibido para Chicago, sumando frustraciones en cada visita. En el Alfredo Beranger, el historial local es contundente, con 27 triunfos del Celeste contra apenas 10 del verdinegro.

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El contraste: la historia general a favor de Nueva Chicago

La enorme fortaleza de Temperley en casa equilibra una balanza que, en el plano general, le es sumamente esquiva. Al salir de los límites de Turdera, la historia cambia por completo: en el historial general de todas las canchas, Nueva Chicago supera con claridad a Temperley.

A lo largo de sus 129 enfrentamientos oficiales en el profesionalismo, el equipo de Mataderos se quedó con el triunfo en 53 ocasiones, mientras que el Gasolero lo hizo en 40 oportunidades, repartiéndose los puntos en 36 empates.

Este domingo, las realidades de la temporada 2026 también juegan su partido. Temperley llega consolidado en el segundo puesto de la zona con 56 unidades y busca seguir prendido en la pelea alta, mientras que Nueva Chicago, ubicado en el puesto 15 con 36 puntos, necesita dar el gran golpe del año para romper la maldición y enderezar su rumbo en el torneo. La mesa está servida para un choque de alta tensión con dos hinchadas que prometen un marco inolvidable.