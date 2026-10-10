Temperley-Nueva Chicago: qué calles estarán cortadas por el operativo de seguridad

El partido de este domingo entre Temperley y Nueva Chicago, que tendrá la presencia del público visitante, contará con un operativo especial de seguridad que incluirá cortes de calles en las inmediaciones del estadio Alfredo Martín Beranger.
El partido se jugará este domingo desde las 16, en el estadio Beranger. Los cortes comenzarán a las 12, con vallados, controles policiales y restricciones en los accesos.
El partido de este domingo entre Temperley y Nueva Chicago, que tendrá la presencia del público visitante, contará con un operativo especial de seguridad que incluirá cortes de calles en las inmediaciones del estadio Alfredo Martín Beranger.
Las restricciones al tránsito comenzarán a partir de las 12, cuatro horas antes del encuentro por el torneo de la Primera Nacional, previsto para las 16 horas.
Según informó el Foro Vecinal de Seguridad Lomas Tercera, a través de un comunicado del Ministerio de Seguridad bonaerense y la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), el dispositivo contará con efectivos policiales, agentes de seguridad privada y trabajadores de UTEDYC.
El operativo contempla restricciones en las siguientes arterias:
Dorrego: desde la avenida Hipólito Yrigoyen hasta el acceso al estadio, con un vallado metálico completo.
9 de Julio: hasta la avenida Hipólito Yrigoyen, en el sector oeste.
9 de Julio: hasta la avenida Tomás Espora, en el sector este.
Además, habrá cortes y controles en calles internas cercanas al estadio. El objetivo del dispositivo es ordenar la circulación y evitar la permanencia de personas en las zonas delimitadas.
El estadio abrirá sus puertas a las 13 y se espera una importante concurrencia, ya que el partido se disputará con ambas parcialidades. También se realizarán controles estrictos en los accesos y se aplicará el derecho de admisión mediante dispositivos móviles.
El operativo incluirá personal policial destinado a tareas de seguridad y prevención en los alrededores de la cancha. Además, estará disponible la aplicación Seguridad Lomas y la línea 911 para recibir denuncias.
Durante la jornada no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas en la zona afectada por el dispositivo.
Las autoridades solicitan la colaboración de vecinos y comerciantes de Temperley ante las restricciones previstas para el domingo.