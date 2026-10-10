Temperley-Nueva Chicago: qué calles estarán cortadas por el operativo de seguridad

El operativo fue difundido en un comunicado del Foro Vecinal de Seguridad Lomas Tercera.

El partido de este domingo entre Temperley y Nueva Chicago , que tendrá la presencia del público visitante, contará con un operativo especial de seguridad que incluirá cortes de calles en las inmediaciones del estadio Alfredo Martín Beranger .

Las restricciones al tránsito comenzarán a partir de las 12, cuatro horas antes del encuentro por el torneo de la Primera Nacional, previsto para las 16 horas .

Todo definido. Así será el operativo policial del partido entre Los Andes y Ferro

Según informó el Foro Vecinal de Seguridad Lomas Tercera , a través de un comunicado del Ministerio de Seguridad bonaerense y la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), el dispositivo contará con efectivos policiales, agentes de seguridad privada y trabajadores de UTEDYC.

Dorrego: desde la avenida Hipólito Yrigoyen hasta el acceso al estadio, con un vallado metálico completo.

9 de Julio: hasta la avenida Hipólito Yrigoyen, en el sector oeste.

9 de Julio: hasta la avenida Tomás Espora, en el sector este.

Además, habrá cortes y controles en calles internas cercanas al estadio. El objetivo del dispositivo es ordenar la circulación y evitar la permanencia de personas en las zonas delimitadas.

El estadio abrirá sus puertas a las 13 y se espera una importante concurrencia, ya que el partido se disputará con ambas parcialidades. También se realizarán controles estrictos en los accesos y se aplicará el derecho de admisión mediante dispositivos móviles.

Operativo de controles y prevención

El operativo incluirá personal policial destinado a tareas de seguridad y prevención en los alrededores de la cancha. Además, estará disponible la aplicación Seguridad Lomas y la línea 911 para recibir denuncias.

Durante la jornada no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas en la zona afectada por el dispositivo.

Las autoridades solicitan la colaboración de vecinos y comerciantes de Temperley ante las restricciones previstas para el domingo.