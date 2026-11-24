Las Escobas , el grupo del músico de la región Marcos Monk , presenta en vivo su espectáculo donde transitan por el tango y el swing, el sábado en Casa Udu de Adrogué . A la formación se suma la cantora Coca Moscatelli.

Se trata de un trío argentino integrado por Marcos Monk y Gaston Ruiz en guitarras y Facundo Tudisco en contrabajo. El proyecto nació en 2017 con el objetivo de abordar y difundir la obra de grandes referentes de la guitarra argentina, desde una mirada actual y con arreglos propios.

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En 2020 se consolida la formación de dos guitarras y contrabajo y adopta el nombre “Las Escobas”, término con el que Carlos Gardel se refería a sus propios guitarristas.

El grupo desarrolla una estética sonora precisa y expresiva, donde conviven el tango, el jazz, el swing y la música argentina, combinando tradición, virtuosismo y trabajo camerístico.

Las Escobas, con nuevo disco

En 2024 Las Escobas editaron su primer disco dedicado a la obra de Juanjo Dominguez, el legendario guitarrista que vivió en Lanús y en Burzaco.

Su nuevo disco es “OA, Las Escobas interpretan a Oscar Alemán”, un trabajo dedicado a homenajear la figura, la música y el legado del legendario guitarrista argentino.