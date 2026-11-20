Abel Pintos vivió uno de los momentos más emocionantes de su presentación en el Teatro Gran Rex al invitar al escenario a Valentina y Emmanuel, dos integrantes del coro del Cottolengo Don Orione de Claypole para cantar juntos "La llave".

El pasado 9 de noviembre, Abel Pintos ya había compartido ese mismo tema con ambos jóvenes en el Cottolengo Don Orione durante la visita del papa León XIV a la Argentina.

Ahora la historia volvió a repetirse ante el público, con Valentina y Emanuel sobre el mítico escenario del Gran Rex, donde se los vio muy emocionados junto a Abel Pintos.

La invitación se había difundido a través de un video publicado en las redes sociales del Cottolengo Don Orione, donde ambos reaccionaron con asombro y alegría al ver el mensaje grabado de Abel Pintos.

"Hola Valentina, hola Emanuel, me alegra mucho de poder saludarlos. Soy Abel y quería hacerles una invitación. Estoy haciendo unos conciertos en el Teatro Gran Rex y me encantaría si ustedes pudieran venir a compartir conmigo una vez más La llave, para que la cantemos al público", les dijo el artista bonaerense en el video.

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En el video, Abel Pintos los invitó "sin ningún compromiso" si podían y querían ir, sumando un saludo para todo el coro y la orquesta. Al contarles que la función era esa misma noche Valentina estalló en un grito de sorpresa y abrazó a su compañero, mientras Emanuel expresó su gratitud: "Muchas gracias por la invitación y fue inesperado. No me lo esperaba, pero estoy agradecido a esta oportunidad que Dios nos daba para poder cantar con vos".