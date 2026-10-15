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15 de octubre de 2026
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Abel Pintos se llevó el Martín Fierro de la Música de Oro

Abel Pintos se quedó con el Oro en los Martín Fierro de la Música. María Becerra fue otra de las grandes ganadoras y Lali Espósito se llevó dos estatuillas.

Abel Pintos ganó el Martín Fierro de la Música de Oro.&nbsp;&nbsp;

Abel Pintos ganó el Martín Fierro de la Música de Oro.  

La gala contó con 26 categorías destinadas a reconocer el trabajo de artistas, bandas y referentes de la industria musical. Además, hubo shows en vivo de figuras como Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Ángela Leiva, Ráfaga y Los Palmeras.

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María Becerra y Abel Pintos fueron los grandes protagonistas de la noche. El artista nacido en Bahía Blanca ganó el Martín Fierro de Oro y el premio a Mejor Artista Masculino. La oriunda de Quilmes se alzó con la estatuilla a Mejor Artista Femenina, a Mejor Álbum y a Mejor Show en Vivo.

Abel Pintos y María Becerra, los grandes ganadores.

Abel Pintos y María Becerra, los grandes ganadores.

Lali Espósito se quedó con el Martín Fierro al mejor álbum pop y otro por su colaboración con Turf. Wanda Nara obtuvo el premio a canción viral por “Bad Bitch”.

Recibieron su reconocimiento Palito Ortega (Música Popular), Patricia Sosa (Melódico/Pop), La Mona Jiménez (Tropical/Cuarteto) y Juanse (Rock). Pimpinela se llevó el Martín Fierro de Platino y Alejandro Lerner con el de Trayectoria y Música. También hubo un recuerdo a Luis Alberto Spinetta.

Todos los ganadores del Martín Fierro a la Música

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas: María Becerra — Quimera Show 360° en River

Mejor Artista Urbano: L-Gante

Mejor Artista Tropical Masculino: Uriel Lozano

Mejor Artista Tropical Femenino: Dalila.

Mejor Artista DJ Revelación: 0ostil

Mejor Productor/a Musical: Big One

Mejor Artista Folclórico: Soledad Pastorutti

Mejor Concepto Visual: Emanero.

Mejor Artista Revelación Masculino: Luciano Creiner. Valentino Merlo.

Mejor Grupo/Banda: Turf

Mejor Artista de Tango: Jorge Vázquez.

Mejor Artista Melódico: Matías Napoli.

Mejor Artista Revelación Femenina: Candu Domínguez.

Mejor Artista DJ: Javier Zuker.

Mejor Artista Pop: Lali Espósito.

Mejor Grupo/Banda Tropical: Ráfaga.

Mejor Música de Comerciales/Jingles: Saphirus.

Mejor Artista de Cuarteto: Ulises Bueno.

Mejor Artista de Música Infantil: El Reino Infantil.

Mejor Manager Artístico: Marcelo Fígoli.

Mejor Cortina Musical de TV: LAM.

Mejor Artista Rock/Alternativo: Charly García.

Mejor Álbum: María Becerra — Quimera.

Mejor Colaboración: Turf & Lali Espósito — Loco un poco

Mejor Banda Cuarteto: Desakat2 y Euge Quevedo.

Mejor Artista Masculino: Abel Pintos.

Mejor Artista Femenina: María Becerra.

Mejor Canción: Luck Ra & Miranda! - Tu misterioso alguien.

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