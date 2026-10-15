Abel Pintos se llevó el Martín Fierro de la Música de Oro

La primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música 2026 consagró a Abel Pintos. La ceremonia, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), se realizó en Tango Porteño, con la conducción de Edith Hermida y Hernán Drago.
La gala contó con 26 categorías destinadas a reconocer el trabajo de artistas, bandas y referentes de la industria musical. Además, hubo shows en vivo de figuras como Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Ángela Leiva, Ráfaga y Los Palmeras.
María Becerra y Abel Pintos fueron los grandes protagonistas de la noche. El artista nacido en Bahía Blanca ganó el Martín Fierro de Oro y el premio a Mejor Artista Masculino. La oriunda de Quilmes se alzó con la estatuilla a Mejor Artista Femenina, a Mejor Álbum y a Mejor Show en Vivo.
Abel Pintos y María Becerra, los grandes ganadores.
Lali Espósito se quedó con el Martín Fierro al mejor álbum pop y otro por su colaboración con Turf. Wanda Nara obtuvo el premio a canción viral por “Bad Bitch”.
Recibieron su reconocimiento Palito Ortega (Música Popular), Patricia Sosa (Melódico/Pop), La Mona Jiménez (Tropical/Cuarteto) y Juanse (Rock). Pimpinela se llevó el Martín Fierro de Platino y Alejandro Lerner con el de Trayectoria y Música. También hubo un recuerdo a Luis Alberto Spinetta.
Todos los ganadores del Martín Fierro a la Música
Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas: María Becerra — Quimera Show 360° en River
Mejor Artista Urbano: L-Gante
Mejor Artista Tropical Masculino: Uriel Lozano
Mejor Artista Tropical Femenino: Dalila.
Mejor Artista DJ Revelación: 0ostil
Mejor Productor/a Musical: Big One
Mejor Artista Folclórico: Soledad Pastorutti
Mejor Concepto Visual: Emanero.
Mejor Artista Revelación Masculino: Luciano Creiner. Valentino Merlo.
Mejor Grupo/Banda: Turf
Mejor Artista de Tango: Jorge Vázquez.
Mejor Artista Melódico: Matías Napoli.
Mejor Artista Revelación Femenina: Candu Domínguez.
Mejor Artista DJ: Javier Zuker.
Mejor Artista Pop: Lali Espósito.
Mejor Grupo/Banda Tropical: Ráfaga.
Mejor Música de Comerciales/Jingles: Saphirus.
Mejor Artista de Cuarteto: Ulises Bueno.
Mejor Artista de Música Infantil: El Reino Infantil.
Mejor Manager Artístico: Marcelo Fígoli.
Mejor Cortina Musical de TV: LAM.
Mejor Artista Rock/Alternativo: Charly García.
Mejor Álbum: María Becerra — Quimera.
Mejor Colaboración: Turf & Lali Espósito — Loco un poco
Mejor Banda Cuarteto: Desakat2 y Euge Quevedo.
Mejor Artista Masculino: Abel Pintos.
Mejor Artista Femenina: María Becerra.
Mejor Canción: Luck Ra & Miranda! - Tu misterioso alguien.