Lomas: se hizo cantante para transitar la pérdida de su hermana y creó un potente proyecto musical

S hizo cantante para transitar la pérdida de su hermana y creó un potente proyecto musical.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, Vero Regueiro comparte una historia de resiliencia atravesada por la música. La cantante y creadora de Logia Bohemia encontró en el canto una manera de transitar la muerte de su hermana y transformar el dolor en un proyecto artístico que busca acompañar a otras personas.

La música no borró la pérdida ni hizo desaparecer la tristeza, pero le abrió a Vero Regueiro un camino para seguir adelante.

Cantante de boleros, tangos y música melódica, Regueiro es la creadora de Logia Bohemia, un proyecto que nació de una experiencia personal profundamente dolorosa. Su historia pone en primer plano la salud mental , la importancia de encontrar formas propias de atravesar el duelo y el valor de permitirse sentir.

Durante casi 50 años, cantar fue para Vero una forma de disfrutar, jugar y expresarse, aunque la timidez le impedía hacerlo frente al público. Su universo musical combinaba rock nacional de los años 80 y 90, folklore, tangos y boleros que sonaban en las reuniones familiares.

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La muerte de su hermana cambió ese vínculo con la música. En medio del dolor, comenzó a hacer karaoke a puertas cerradas en el bar de un amigo. Lo que empezó como una experiencia íntima, casi terapéutica, se transformó poco a poco en una manera de recuperar la confianza.

Entre las canciones que la acompañaron aparecieron Alma mía, el bolero de María Grever, y el tango Nada, dos piezas que conectaron con sus sentimientos de ausencia, búsqueda y memoria.

Para Regueiro, la música fue mucho más que una distracción: le permitió darle otra forma a lo que estaba viviendo. Cantar una y otra vez se convirtió en un ejercicio para reencontrarse consigo misma.

Logia Bohemia, un refugio para compartir emociones

El proyecto creció al mismo tiempo que ella atravesaba su proceso personal. Primero, cantar fue una necesidad; después, una pasión y, finalmente, una propuesta artística con identidad propia.

Logia Bohemia busca ser un espacio donde otras personas puedan emocionarse, recordar, cantar y sentirse acompañadas. La idea parte de una experiencia que Regueiro conoce de cerca: la necesidad de encontrar un lugar en el que sea posible expresar lo que duele sin tener que ocultarlo.

En su mirada sobre la resiliencia, no se trata de evitar el sufrimiento ni de mostrarse fuerte en todo momento. También existe fortaleza en reconocer las emociones y darse permiso para atravesarlas.

Una canción para volver a levantarse

Si tuviera que recomendar una canción a alguien que está pasando por un momento oscuro, Regueiro elegiría Como la cigarra, de María Elena Walsh. La obra representa, para ella, la posibilidad de caer, atravesar el dolor y volver a levantarse.

Su recorrido también deja una reflexión para el Día Mundial de la Salud Mental: cada persona encuentra caminos diferentes para afrontar las pérdidas y las dificultades. En su caso, la música se convirtió en un sostén y en una forma de crear algo nuevo a partir de una ausencia.

Hoy, Logia Bohemia reúne esas dos dimensiones: la historia personal de una mujer que encontró en el canto una manera de seguir adelante y el deseo de ofrecer a otros un espacio para compartir emociones y sentirse menos solos.