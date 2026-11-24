La Inteligencia Artificial llegó para transformar la manera en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Ante estos nuevos desafíos y oportunidades, el Municipio sigue organizando cursos gratuitos para que los vecinos de Lomas de Zamora se acerquen al mundo digital , incorporen herramientas innovadoras y puedan aprovechar las posibilidades que ofrece la tecnología .

En el Centro de Formación Tecnológica (CFT) de Banfield , ubicado sobre la calle Barceló 470 , darán un curso intensivo de IA aplicada al trabajo para que los participantes sepan cómo construir su propio ecosistema de herramientas inteligentes y aplicarlas a su trabajo. Serán un total de 4 encuentros para aprender a orquestar asistentes virtuales, optimizar flujos operativos y conectar herramientas avanzadas para liberar tiempo estratégico, automatizar tareas y multiplicar la productividad.

La capacitación comenzará el 30 de noviembre y se dictará los lunes y miércoles, de 17 a 18.30. Los interesados en anotarse tienen que entrar a la web del Municipio y llenar un formulario con sus datos.

El Centro de Formación Tecnológica (CFT) fue inaugurado en julio por el Municipio de Lomas y cuenta con un aula tecnológica y un aula maker totalmente equipadas para que personas de todas las edades tengan propuestas de formación profesional y puedan experimentar con distintas tecnologías.

En los últimas semanas dieron un Curso de Introducción a la Tecnología con 8 clases sobre informática, computación, gestión de archivos, uso de buscadores, Excel y ChatGPT. Mientras que el Curso "Marca Propia" convocó a mujeres emprendedoras para que sumen herramientas para comunicar, posicionar y hacer crecer sus proyectos. Las vecinas aprendieron sobre creación de contenido, marketing digital, publicidad en redes sociales, comercio electrónico y distintas estrategias para transformar las plataformas en una herramienta de venta.

Miles de vecinos se sumaron a Aprender Lomas

Más de 14 mil vecinos de Lomas de Zamora participaron este año de los cursos gratuitos que ofrece el Municipio a través de la plataforma Aprender Lomas con propuestas de formación para distintas edades e intereses.

La página web concentra toda la información sobre más de 500 cursos, talleres, capacitaciones y carreras que se dictan en la ciudad. Los vecinos van a encontrar la oferta educativa de los centros de formación profesional, las escuelas municipales, escuelas técnicas, la Universidad Nacional de Lomas (UNLZ) y las múltiples entidades que funcionan en los distintos barrios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Municipio Lomas de Zamora (@municipioldz)

"No todas las personas tienen la posibilidad de ir y pagar un curso, y acá nos ofrecen una base para empezar en el mundo de la estética. Está buenísimo porque tenemos todas las herramientas y la profesora es un amor", destacó Daniela, que forma parte del taller de cosmetología en el Polideportivo Evita de Albertina.

La web brinda la posibilidad de filtrar las búsquedas por áreas temáticas, localidades e instituciones. También se puede navegar por el mapa interactivo y descubrir oportunidades de formación en cada localidad. Cuando seleccionen el curso o carrera que les interesa, los vecinos accederán a las direcciones y números de contacto para comunicarse con la institución y concretar la inscripción.