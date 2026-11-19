El equipo de la Facultad de Derecho de la UNLZ obtuvo el quinto puesto.

La Universidad Nacional de Lomas de Zamora ( UNLZ ) obtuvo el quinto puesto en el XVI Concurso Nacional Universitario de Litigación Penal (CNULP) 2026, una competencia que reunió a estudiantes de 30 universidades de Argentina, Uruguay y México y que busca fortalecer la formación práctica.

El equipo lomense de la Facultad de Derecho pudo avanzar hasta los cuartos de final y terminó entre los cinco mejores del certamen, en su cuarta participación consecutiva en el certamen desde 2023. La competencia se realizó en Corrientes y fue organizada por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), a través de su Centro de Litigación Universitaria (CENLU).

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Los representantes de la UNLZ fueron Soledad Gómez , Luciana Travella , Martín Prada , Ayelén Izzo , Antón Martínez y Leticia Gómez .

El CNULP consiste en una competencia de simulacros de juicios orales bajo sistemas penales adversariales. Los estudiantes deben asumir los roles de Fiscalía y Defensa y son evaluados por docentes especializados en técnicas de litigación, los alumnos participaron de diferentes casos como: Do the Evolution, HOUSSAY, El infierno está encantador.

La edición 2026 contó con una primera etapa virtual y posteriormente una instancia presencial en Corrientes. Durante la competencia se realizaron diferentes audiencias, entre ellas formalización de cargos, control de acusación y simulaciones de juicios orales.

"Este concurso nos permite intercambiar con otras universidades y, además, ser evaluados por docentes y enfrentarnos a jueces que trabajan de esa forma", señaló Soledad Gómez, una de las estudiantes. Y agregó que la experiencia le permitió "pararse y hablar, hacer un alegato y un examen interrogatorio ante un juez".

La estudiante también remarcó el impacto personal de la experiencia. Según explicó, el proceso le permitió adquirir mayor confianza y mejorar su oralidad. "Me dio mucha confianza, oralidad, soltura y seguridad para poder pararme y hablar frente a un montón de personas", sostuvo.

Uno de los principales desafíos de la competencia es que los estudiantes deben estar preparados no solamente para repetir una planificación previamente estudiada, sino también para responder ante situaciones inesperadas. Los casos de esta edición abordaron diferentes problemáticas, entre ellas ética profesional, delitos ambientales, perspectiva de género, legítima defensa y delitos vinculados con la entrega de sustancias.

La UNLZ quedó en quinta posición.

El avance durante la competencia

Durante la competencia, la UNLZ logró clasificarse entre los ocho mejores equipos y avanzar a los cuartos de final. En esa instancia se enfrentó a la Universidad Nacional de Tucumán, que terminó siendo la campeona del certamen.

"Fue un sumo orgullo porque la Universidad de Lomas es nuevita en lo que son concursos de litigación. Esta fue la cuarta participación que tuvo la Universidad y competimos contra universidades de todo el país", destacó Gómez.

La estudiante remarcó además que el equipo logró mejorar su posición inicial durante el desarrollo de la competencia. "Eso quiere decir que hay un trabajo que sigue siempre avanzando. No fue regresivo, sino al contrario, fue progresivo", afirmó.

Soledad Gómez, Luciana Travella, Martín Prada, Ayelén Izzo, Antón Martínez y Leticia Gómez participaron en esta edición.

Meses de preparación

Detrás del resultado hubo meses de trabajo, prácticas y preparación intensiva. El proceso comenzó con un taller de técnicas de litigación abierto a estudiantes interesados en la disciplina y continúo con una competencia interna para seleccionar al equipo.

A partir de agosto y septiembre, los estudiantes seleccionados comenzaron una preparación específica con simulacros de juicios al menos tres veces por semana, además de encuentros virtuales con los docentes que se desempeñaron como coach. "Fue una preparación muy ardua, muy intensa, que requirió muchísimas horas y esfuerzo, no solo de los alumnos, también del personal docente", contó Soledad.

La estudiante destacó que el trabajo no se limitó a los seis integrantes que finalmente litigaron en la competencia. "El club de litigación está compuesto por otros miembros y sin ellos tampoco hubiésemos podido llegar hasta allá", enfatizó.

El equipo fue dividido en duplas y cada pareja asumió distintos casos y roles, ya fuera como Fiscalía o Defensa. Los docentes realizaron un seguimiento permanente y evaluaron las distintas destrezas de los estudiantes para corregir y perfeccionar su desempeño. "Los encuentros comenzaron con una frecuencia de tres veces por semana y las últimas semanas se tornaron prácticamente de casi todos los días. Trabajamos sábados, domingos y feriados", contó.

El equipo docente está integrado por Marlene Morel, Victoria Ciafardini, Edgardo Radesh, Micaela Tapaia y Tamara Peñalver.

El rol de los docentes

El trabajo de los estudiantes estuvo acompañado durante todo el proceso por un equipo docente integrado por Marlene Morel, Victoria Ciafardini, Edgardo Radesh, Micaela Tapaia y Tamara Peñalver.

Morel, una de las docentes a cargo del Club de Litigación, destacó que el quinto puesto representa un reconocimiento al trabajo realizado por estudiantes y profesores y también al acompañamiento institucional de la UNLZ. "Significa que la Universidad está dentro de las mejores cinco universidades a nivel nacional e internacional dentro del litigio de un sistema adversarial, dentro de un litigio oral", señaló.

Para la docente, el resultado demuestra la inversión que la universidad hace en la formación práctica de los estudiantes. "Se pudo ver que la Universidad Nacional de Lomas de Zamora está invirtiendo en la capacitación de estos nuevos profesionales para que sean profesionales de mejor calidad en el futuro", enfatizó.

El trabajo de los coach comenzó desde la lectura de los casos y la construcción de un teoría del caso y continúo durante toda la preparación. "Tenemos que estar hasta las tres de la mañana replanteando una sola pregunta porque nos damos cuenta de que la información no sale, que no es una pregunta limpia", relató Morel sobre la intensidad del proceso.

Pero el acompañamiento, explicó, no se limitó a las cuestiones estrictamente técnicas. "Somos un gran soporte durante todos esos meses. Podemos hablar con ellos de un montón de cosas y estamos acompañándolos no solamente en un concurso, sino que son herramientas que les van a servir para toda su profesión", explicó.

Desde el cuerpo docente también esperan que el desempeño alcanzado motive a las próximas generaciones de estudiantes: "Esperamos que despierte en próximos alumnos litigantes las ganas de ir por más". Para participar del Club de Litigación que funcionad desde 2023 es necesario haber cursado y aprobado la materia Procesal Penal y lo definieron como un "espacio fundamental en la formación de futuros abogados porque permite acercar a los estudiantes el ejercicio real de la profesión".