El tragico hecho ocurrió el 21 de octubre pasado en el centro de Lomas.

El colectivero imputado por la muerte de Mirta Fernández fue citado a declarar en el marco de la investigación por el siniestro fatal ocurrido el 21 de octubre pasado en el centro de Lomas de Zamora, que tuvo como víctima a la jubilada atropellada y también a su nieta.

Según pudo averiguar La Unión, el chofer será indagado por la UFI 10 de Lomas a cargo de la causa. Su declaración es una parte fundamental en el expediente. Sin embargo, podría usar como estrategia optar por negarse a dar su versión de los hechos.

El tragico episodio ocurrió el 21 de octubre, en la esquina de Sáenz y Manuel Castro. Mirta caminaba junto a su nieta Mariana, de 23 años, cuando ambas fueron embestidas por una unidad de la empresa Yitos S.A.

La mujer sufrió una fractura de cráneo y fue trasladada al Hospital Gandulfo, donde permaneció internada en estado crítico hasta que perdió la vida días después. Su nieta también resultó herida y, según contó su familia, continúa atravesando consecuencias físicas y psicológicas.

Mirta Fernández, la mujer atropellada junto a su hija. Marcha en Lomas de Zamora Familiares y allegados de Mirta Fernández organizaron una marcha que llevaron a cabo el pasado lunes en el centro de Lomas de Zamora para pedir justicia. El colectivero imputado en la causa fue desvinculado de la empresa Yitos S.A., pero sigue libre mientras avanza la investigación a cargo del fiscal Patricio Persico.

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