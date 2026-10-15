Citan a indagatoria a un exefectivo de la Policía por la Masacre de San Francisco.

Un ex Policía, al banquillo. A más de cincuenta años de la Masacre de San Patricio , ocurrida durante la Dictadura Militar, la Justicia continúa intentando identificar y llevar ante los tribunales a los responsables del hecho más violento contra un grupo religioso en la historia argentina reciente.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 dispuso la citación a declaración indagatoria del exoficial de la Policía Federal Argentina (PFA) Miguel Ángel Romano , en el marco de la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en la denominada “Masacre de San Patricio”.

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La medida fue dada a conocer por el colectivo Palotinos por la Memoria, precisando que la audiencia judicial ha sido fijada para el próximo jueves 22 de octubre a las 10:00 horas.

Romano se desempeñaba en 1976 como oficial ayudante y jefe de calle de la Comisaría 37ª de la PFA, con jurisdicción en el barrio porteño de Belgrano, y se encuentra imputado como presunto responsable de haber liberado la zona de control para permitir el accionar impune del grupo de tareas represivo.

Lo que pasó en la Masacre de San Patricio

El julio de 1976, hace 50 años, sucedió un hecho aberrante que se recuerda hasta la actualidad: tres sacerdotes y dos seminaristas de la comunidad palotina fueron asesinados por un grupo perteneciente a la Dictadura Militar, en lo que se conoce como la Masacre de San Patricio, en una iglesia de Belgrano.

Los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti fueron recordados por el padre Rodolfo Capalozza, quien, debido a una casualidad del destino, se salvó de ser el sexto masacrado.

El padre Rodolfo Capalozza era postulante y parte de la comunidad de los palotinos en el momento que sucedió la masacre de sus cinco compañeros. "Esa noche yo había ido al cine con los dos seminaristas, Emilio Barletti y Salvador Barbeito, y cuando llegamos la película ya había empezado, por lo que decidimos quedarnos a la última función", contó.

El padre Rodolfo Capalozza era postulante y parte de la comunidad de los palotinos en el momento que sucedió la masacre.

"Como se hizo tarde, decidí no volver a Belgrano, que estaba en la otra punta de Capital, y me fui a la casa de mis padres. A Emilio y Salvador los estaban esperando y, junto a los tres sacerdotes, fueron asesinados", agregó, consciente de que él podía haber sido el sexto masacrado.

La noche escalofriante de la Masacre de San Francisco

Cerca de la una de la madrugada, en aquel 4 de julio de 1976, dos autos se estacionaron en la puerta de la Iglesia de San Patricio y, una hora después, bajaron de los coches e ingresaron a la parroquia a la fuerza, con sus armas. Ya en las primeras horas de la mañana, en el primer piso, se encontraron los cinco cuerpos de los religiosos, con algunos mensajes alusivos que dejaron los asesinos y una imagen de la caricatura Mafalda.

Este hecho está directamente relacionado con Turdera, una ciudad en donde se encuentra la comunidad palotina hace muchísimos años y de la que pertenecían los tres sacerdotes y dos seminaristas que fueron fusilados en aquella trágica jornada.

"Yo me integré a la comunidad para seguir la voluntad de Dios, como un proceso de fe", explicó Rodolfo, que vivió en la localidad desde 1981 hasta 1998.

La memoria en Turdera

Los cinco palotinos asesinados son recordados en cada una de las comunidades: al ingresar a la Parroquia San Pablo de Turdera, por ejemplo, se puede observar la foto de cada uno de ellos, en un homenaje viviente a su memoria.

"Hasta el día de hoy no se sabe quiénes fueron los asesinos. Eran un grupo ligado al poder militar, por las consignas y los testimonios que dejaron", dijo Capalozza.

Cabe destacar que Alfredo Kelly, uno de los tres padres asesinados, se confesaba con el entonces padre Jorge Bergoglio. "Lo conocía muy bien, incluso como cardenal arzobispo de Buenos Aires presidió la misa por el aniversario número 25 y, ya como papa, mandó una carta muy significativa cuando se cumplieron los 40 años", sostuvo Rodolfo.